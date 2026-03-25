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महिला बाइक स्टंट इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम पर HARASSMENT; आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

महराजगंज : सोशल मीडिया पर अपने हुनर के दम पर पहचान बनाने वाली एक महिला बाइक स्टंट इन्फ्लुएंसर साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गई है. इंस्टाग्राम पर लगातार अश्लील कमेंट्स करने और फोटो पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि युवती सितंबर 2022 में नेपाल के भैरहवा में फिजिकल हैरेसमेंट का शिकार हुई थी. जहां उसने 6 आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराई थी.

महिला बाइक स्टंट इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया पर कही ये बात. (Video Credit : ETV Bharat)

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता अपने बाइक स्टंट वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है. उसेके 36 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं. तहरीर के मुताबिक इंजमाम नाम का एक युवक पिछले काफी समय से युवती के इंस्टाग्राम पर अश्लील और भद्दे कमेंट्स कर रहा था. आरोपी ने पीड़िता की अनुमति के बिना उनकी आईडी का उपयोग किया और उनकी तस्वीरों पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.