महिला बाइक स्टंट इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम पर HARASSMENT; आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दो आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
महराजगंज की चर्चित स्टंट क्वीन सोशल मीडिया इन्फ्लूएंजर ने कमेंट्स के स्क्रीनशॉट साझा किए है. साथ ही वीडियो के माध्यम से चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 8:15 AM IST
महराजगंज : सोशल मीडिया पर अपने हुनर के दम पर पहचान बनाने वाली एक महिला बाइक स्टंट इन्फ्लुएंसर साइबर अपराधियों के निशाने पर आ गई है. इंस्टाग्राम पर लगातार अश्लील कमेंट्स करने और फोटो पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर वायरल करने के मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. बताया जा रहा है कि युवती सितंबर 2022 में नेपाल के भैरहवा में फिजिकल हैरेसमेंट का शिकार हुई थी. जहां उसने 6 आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराई थी.
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता अपने बाइक स्टंट वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है. उसेके 36 हजार से अधिक फॉलोअर्स हैं. तहरीर के मुताबिक इंजमाम नाम का एक युवक पिछले काफी समय से युवती के इंस्टाग्राम पर अश्लील और भद्दे कमेंट्स कर रहा था. आरोपी ने पीड़िता की अनुमति के बिना उनकी आईडी का उपयोग किया और उनकी तस्वीरों पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.
कोतवाली प्रभारी के अनुसार युवती की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों इंजमाम और असलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की गंभीरता और साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है. साक्ष्यों की पुष्टि होते ही आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. वहीं इन्फ्लुएंसर युवती ने भी आरोपियों के खिलाफ 'डिजिटल स्ट्राइक' का रास्ता चुना है. युवती ने अपनी वॉल पर आरोपियों की आईडी और उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों को उजागर किया है.
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