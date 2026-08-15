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Drug Trafficking; व्हाट्सएप पर ऑर्डर, नेपाल भेजे जा रहे 4,350 नशीले इंजेक्शन की खेप पकड़ी

महराजगंज : भारत-नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ महराजगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. श्यामदेउरवा पुलिस, स्वाट और एसओजी की संयुक्त टीम ने नेपाल भेजे जा रहे 4,350 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की खेप पकड़ी है. पुलिस ने एक पिकअप के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.





स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के बीच पुलिस ने नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है. 13 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि गोरखपुर-पिपराइच मार्ग से एक पिकअप में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खेप लाकर परतावल बाजार होते हुए नेपाल भेजने की तैयारी है.

सूचना पर श्यामदेउरवा पुलिस, स्वाट और एसओजी की संयुक्त टीम ने पिपराइच-परतावल मार्ग पर बसहिया मोड़ के पास घेराबंदी की. संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी लेने पर नीले रंग के प्लास्टिक बोरे में कागज के गत्तों के बीच छिपाकर रखे नशीले इंजेक्शन बरामद हुए. इनमें नशीले इंजेक्शन के 4,350 एम्पुल शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक कुल 4,350 एम्पुल बरामद किए गए है. मौके से ठूठीबारी थाना क्षेत्र के लोहौली निवासी जाकिर हुसैन (45), जमुईकला निवासी गोविंद प्रसाद (55) और सचिन (19) को गिरफ्तार किया गया है. इनके पास से तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन UP56AT5866 और दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं. पूछताछ में व्हाट्सएप के जरिए नशीली दवाओं का ऑर्डर लेने और बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किए जाने की बात सामने आई है.





