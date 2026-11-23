महराजगंज जिला अस्पताल में युवती ने खुद को लगाई आग; लोगों ने मुश्किल से बचाई जान, जानें वजह
महराजगंज जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को एक युवती ने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 3:16 PM IST
महराजगंज: जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती ने कथित तौर पर अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. देखते ही देखते युवती आग की लपटों से घिर गई. मौके पर मौजूद लोगों ने साहस और तत्परता दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाई और युवती को बचा लिया. घटना के बाद उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
लपटों से घिरी युवती को बचाने दौड़े लोग: जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को हुई इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया. जानकारी के अनुसार, पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे एक युवती अस्पताल परिसर में मौजूद थी. इसी दौरान उसने अचानक अपने शरीर पर पेट्रोल उड़ेल लिया और आग लगा ली. कुछ ही पलों में उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगीं.
चीख-पुकार के बीच मची अफरा-तफरी: युवती की चीख-पुकार सुनकर अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों, तीमारदारों और अन्य लोगों में अफरा-तफरी मच गई. युवती को आग से घिरा देख आसपास मौजूद लोग तत्काल उसकी मदद के लिए दौड़े. लोगों ने बिना देर किए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और युवती को बचाकर तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.
छह महीने से अस्पताल के पास दिखती थी युवती: इस दौरान अस्पताल परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. बताया जा रहा है कि युवती की पहचान सुनीता के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वह पिछले करीब छह महीने से जिला अस्पताल के आसपास ही घूमती रहती थी और लोगों से मांगकर अपना गुजारा करती थी. लोगों का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी.
मेडिकल कॉलेज रेफर, पुलिस कर रही जांच: हालांकि, युवती के परिवार और उसके घर-परिवार से जुड़ी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. फिलहाल युवती का अस्पताल में उपचार चल रहा है. उसने यह कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई है. अस्पताल परिसर में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और युवती की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
पुलिस ने कहा- युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त: सदर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि युवती मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करा दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.
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