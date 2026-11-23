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महराजगंज जिला अस्पताल में युवती ने खुद को लगाई आग; लोगों ने मुश्किल से बचाई जान, जानें वजह

छह महीने से अस्पताल के आसपास घूम रही थी युवती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती ने कथित तौर पर अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली. देखते ही देखते युवती आग की लपटों से घिर गई. मौके पर मौजूद लोगों ने साहस और तत्परता दिखाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाई और युवती को बचा लिया. घटना के बाद उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

लपटों से घिरी युवती को बचाने दौड़े लोग: जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को हुई इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया. जानकारी के अनुसार, पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे एक युवती अस्पताल परिसर में मौजूद थी. इसी दौरान उसने अचानक अपने शरीर पर पेट्रोल उड़ेल लिया और आग लगा ली. कुछ ही पलों में उसके शरीर से आग की लपटें उठने लगीं.