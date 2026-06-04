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बौद्ध पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर चमकेगा महराजगंज का देवदह, 5 करोड़ की परियोजना से बदलेगी तस्वीर

डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने देवदह स्थलीय निरीक्षण किया. ( ईटीवी भारत )

महराजगंज: ज़िले के ऐतिहासिक एवं बौद्ध धरोहर स्थल देवदह को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं. करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से संचालित विकास परियोजना के तहत यहां आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के साथ-साथ मौर्यकालीन और बौद्धकालीन विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जाएगा. बुधवार को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने नौतनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम बनरसिया कला स्थित देवदह पर्यटन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की. डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने देवदह स्थलीय निरीक्षण किया. (ईटीवी भारत) निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए. जिलाधिकारी ने राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित उत्खनन कार्यों की जानकारी प्राप्त की. अधिकारियों ने बताया कि उत्खनन का प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जबकि द्वितीय चरण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर लिया गया है.