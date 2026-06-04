बौद्ध पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर चमकेगा महराजगंज का देवदह, 5 करोड़ की परियोजना से बदलेगी तस्वीर
डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने देवदह का स्थलीय निरीक्षण किया. हेलीपैड और बेहतर संपर्क मार्ग के लिए प्रस्ताव मांगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 10:09 AM IST
महराजगंज: ज़िले के ऐतिहासिक एवं बौद्ध धरोहर स्थल देवदह को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं.
करीब 5 करोड़ रुपये की लागत से संचालित विकास परियोजना के तहत यहां आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के साथ-साथ मौर्यकालीन और बौद्धकालीन विरासत को संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जाएगा.
बुधवार को जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने नौतनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम बनरसिया कला स्थित देवदह पर्यटन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों की समीक्षा की.
निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए.
जिलाधिकारी ने राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित उत्खनन कार्यों की जानकारी प्राप्त की. अधिकारियों ने बताया कि उत्खनन का प्रथम चरण पूरा हो चुका है, जबकि द्वितीय चरण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर लिया गया है.
उन्होंने उत्खनन से प्राप्त ऐतिहासिक महत्व के अवशेषों को पर्यटन विकास योजना से जोड़ने पर विशेष बल दिया.
जिला पर्यटन अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी ने बताया कि लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से सरोवर सौंदर्यीकरण, पर्यटक सुविधाओं का विस्तार, विपश्यना हॉल का विकास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है.
डीएम ने प्रथम स्तूप, द्वितीय स्तूप और सरोवर क्षेत्र को एकीकृत कर समग्र पर्यटन विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए.
उन्होंने सरोवर सौंदर्यीकरण कार्य को इसी माह पूरा करने, आवश्यक भूमि क्रय का प्रस्ताव शासन को भेजने तथा देवदह तक सीधा संपर्क मार्ग विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा.
साथ ही भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा स्थापना और हेलीपैड निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए.
जिलाधिकारी ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाओं और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के माध्यम से देवदह को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा.
निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी नौतनवा नवीन कुमार, पर्यटन अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी, खंड विकास अधिकारी लक्ष्मीपुर मृत्युंजय यादव, नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.