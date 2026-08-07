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महराजगंज में युवा स्वरोजगार योजनाओं की रफ्तार धीमी, बैंकों में लटकीं सैकड़ों फाइलें

महराजगंज में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और सीएम युवा योजना की फाइलें बैंक स्तर पर लटकी हुई हैं.

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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: 118 आवेदनों में से केवल 32 को मिली बैंक से मंजूरी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 4:03 PM IST

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महराजगंज: प्रदेश सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है. लेकिन महराजगंज में इन योजनाओं की रफ्तार बैंकिंग व्यवस्था की धीमी कार्यप्रणाली से प्रभावित होती नजर आ रही है. उद्योग विभाग लक्ष्य के अनुरूप पात्र आवेदनों को बैंकों तक पहुंचा चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में फाइलें अब भी स्वीकृति का इंतजार कर रही हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत जिले में 120 आवेदन प्राप्त हुए.

युवा स्वरोजगार योजना के 107 आवेदन बैंकों में लंबित: इनमें से 118 पात्र आवेदनों को जिला उद्योग केंद्र ने विभिन्न बैंक शाखाओं को भेजा, लेकिन अब तक केवल 32 आवेदनों को ही स्वीकृति मिल सकी है. वहीं 107 आवेदन अभी भी विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित हैं. सबसे अधिक 31 आवेदन उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, 16 पंजाब नेशनल बैंक, 12 यूनियन बैंक और 10 भारतीय स्टेट बैंक में लंबित हैं. वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) के तहत जिले में 1147 आवेदन प्राप्त हुए.

स्टेट बैंक और पीएनबी में सबसे ज्यादा पेंडेंसी: इनमें से 1090 आवेदन उद्योग विभाग ने बैंकों को भेजे, लेकिन अब तक केवल 343 आवेदनों को स्वीकृति मिल सकी है. जबकि 326 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित हैं. इनमें सबसे अधिक 105 आवेदन भारतीय स्टेट बैंक, 43 पंजाब नेशनल बैंक, 38 उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, 32 एचडीएफसी बैंक, 18 इंडियन बैंक और 16 यूनियन बैंक में लंबित हैं. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक ऋण और परियोजना लागत का 25 प्रतिशत (अधिकतम 6.25 लाख रुपये) अनुदान दिया जाता है.

डीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने दी चेतावनी: सीएम युवा योजना में 5 लाख रुपये तक ऋण तथा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत (अधिकतम 50 हजार रुपये) अनुदान का प्रावधान है. उपायुक्त उद्योग नीरज कुमार सिंह ने बताया कि दोनों योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं. जिले का वार्षिक लक्ष्य पूरा करने के लिए पात्र आवेदनों को समय पर बैंकों को भेजा गया है तथा लंबित मामलों की लगातार समीक्षा की जा रही है. जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि, "दोनों योजनाओं के लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा की जा रही है.

योजना के 326 आवेदन बैंकों में अटके: सभी बैंक शाखाओं को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं. पात्र युवाओं को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है." हालांकि, विभाग की ओर से आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद बैंक स्तर पर लंबित मामलों की संख्या यह संकेत दे रही है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ समय पर दिलाने के लिए बैंकिंग प्रक्रिया में तेजी लाना जरूरी है. तभी स्वरोजगार के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सरकार का उद्देश्य पूरी तरह सफल हो सकेगा.

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