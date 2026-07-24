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महराजगंज: सर्राफा दुकान में चोरी करने वाले महिला गिरोह का पर्दाफाश, 5 महिलाएं और ऑटो चालक गिरफ्तार

ग्राहक बनकर दुकानों में घुसती थीं महिलाएं: बातों में उलझाकर उड़ा लेती थीं सोने-चांदी के जेवर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: महराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में सर्राफा दुकान से धोखे से चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतरजनपदीय महिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह की पांच महिला सदस्यों और एक ऑटो चालक को गिरफ्तार कर चोरी के जेवर गलाकर बनाई गई पीली धातु, नकदी, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया है. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि बृजमनगंज थाना क्षेत्र में सर्राफा दुकान पर धोखे से चोरी की वारदात हुई थी. पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, गांडीव पोर्टल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच शुरू की. जानकारी देते पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी. (Video Credit: ETV Bharat)