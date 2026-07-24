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महराजगंज: सर्राफा दुकान में चोरी करने वाले महिला गिरोह का पर्दाफाश, 5 महिलाएं और ऑटो चालक गिरफ्तार

महराजगंज के बृजमनगंज में सर्राफा दुकान से चोरी करने वाले अंतरजनपदीय महिला चोर गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़. 5 महिलाओं समेत ऑटो चालक गिरफ्तार.

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ग्राहक बनकर दुकानों में घुसती थीं महिलाएं: बातों में उलझाकर उड़ा लेती थीं सोने-चांदी के जेवर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 3:45 PM IST

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महराजगंज: महराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र में सर्राफा दुकान से धोखे से चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतरजनपदीय महिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह की पांच महिला सदस्यों और एक ऑटो चालक को गिरफ्तार कर चोरी के जेवर गलाकर बनाई गई पीली धातु, नकदी, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त ऑटो बरामद किया है.

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि बृजमनगंज थाना क्षेत्र में सर्राफा दुकान पर धोखे से चोरी की वारदात हुई थी. पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, गांडीव पोर्टल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच शुरू की.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी. (Video Credit: ETV Bharat)

ऑटो से यात्रा कर देती थीं वारदात को अंजाम: जांच के दौरान पांच महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया. एसपी ने बताया कि गिरोह की मुख्य आरोपी मंजू है, जबकि गिरफ्तार अन्य चार महिलाएं उसकी रिश्तेदार और सहयोगी हैं. गिरफ्तार पुरुष ऑटो चालक है, जो सभी आरोपियों को वारदात के लिए लाने-ले जाने का काम करता था. सभी आरोपी एक ही ऑटो से अलग-अलग जनपदों में पहुंचकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे.

धार्मिक यात्रा का नाटक और जेवर गलाना: पूछताछ में सामने आया कि महिलाएं पहले ग्राहक बनकर सर्राफा दुकानों में प्रवेश करती थीं. इसके बाद बातचीत में दुकानदार को उलझा देती थीं और मौका मिलते ही सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लेती थीं. वारदात के तुरंत बाद सभी आरोपी वहां से निकल जाते थे. पुलिस के अनुसार, चोरी के बाद यह लोग अक्सर किसी धार्मिक यात्रा पर चले जाते थे ताकि उन पर किसी को शक न हो.

बरामदगी और विधिक कार्रवाई: एसपी ने बताया कि चोरी किए गए आभूषणों को तुरंत गलाकर पीली धातु की टिकिया बना दी जाती थी, जिससे उनकी पहचान समाप्त हो जाए. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 5.57 ग्राम पीली धातु की टिकिया, घटना में प्रयुक्त ऑटो, चार मोबाइल फोन और 12,580 रुपये नकद बरामद किए हैं. सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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