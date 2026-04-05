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2027 की तैयारी में जुटी बीजेपी, पंकज चौधरी बोले- कार्यकर्ताओं के दम पर फिर बनेगी सरकार

पंकज चौधरी ने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं के समर्पण के बल पर 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी.

महराजगंज: महराजगंज जनपद में भाजपा के 'दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान' के दौरान संगठन की मजबूती पर विशेष जोर दिया गया. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा. उन्होंने सदर विधानसभा क्षेत्र के पकड़ी स्थित बालाजी महाविद्यालय परिसर में हुए दो दिवसीय शिविर को संबोधित किया.

कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद: प्रशिक्षण कार्यक्रम की खास बात यह रही कि पंकज चौधरी ने कार्यक्रम स्थल पर ही रात्रि विश्राम किया और कार्यकर्ताओं के साथ अनौपचारिक चर्चा की. उन्होंने सीधे संवाद स्थापित कर संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय बनाने का कड़ा संदेश दिया. उनके अनुसार, भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इसकी असली ताकत उसका अनुशासित कैडर ही है. इसी अनुशासन को बनाए रखने के लिए प्रदेश के सभी मंडलों में निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

चुनावी रणनीति पर चर्चा: प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की कार्यशैली, वैचारिक अधिष्ठान और आगामी चुनावी रणनीतियों की गहरी समझ प्रदान करना था. पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा का संगठन किसी भी समय चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहता है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाएं. पार्टी का लक्ष्य बूथ स्तर पर पकड़ को मजबूत करना है ताकि विपक्ष की चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके.

पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी: पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालातो पर तीखी टिप्पणी करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि वहां कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां की जनता माफिया राज और गुंडागर्दी से त्रस्त है और अब बड़े बदलाव की ओर देख रही है. उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और संगठन पूरी तरह तैयार हैं. जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का निर्देश प्राप्त होगा, चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराया जाएगा.

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