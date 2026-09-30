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महराजगंज पहुंचे भाजपा प्रदेश पंकज चौधरी; चुनाव आयोग के सहारे साधा विपक्ष पर निशाना, कही ऐसी बात

महराजगंज पहुंचे भाजपा प्रदेश पंकज चौधरी ( Photo Credit : ETV Bharat )

महराजगंज : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन एवं जनसेवा से प्रेरणा लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को महराजगंज के सदर ब्लॉक परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने किया.