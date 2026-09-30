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महराजगंज पहुंचे भाजपा प्रदेश पंकज चौधरी; चुनाव आयोग के सहारे साधा विपक्ष पर निशाना, कही ऐसी बात

महराजगंज के सदर ब्लॉक परिसर में आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रम में की शिरकत.

महराजगंज पहुंचे भाजपा प्रदेश पंकज चौधरी
महराजगंज पहुंचे भाजपा प्रदेश पंकज चौधरी (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 11:11 AM IST

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महराजगंज : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन एवं जनसेवा से प्रेरणा लेकर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को महराजगंज के सदर ब्लॉक परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने किया.

महराजगंज में मीडिया से मुखातिब भाजपा प्रदेश पंकज चौधरी. (Video Credit : ETV Bharat)

इस दौरान पंकज चौधरी ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों को योजनाओं से संबंधित चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए. कार्यक्रम में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे. इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों की समस्याएं सुनीं और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया की जानकारी दी.

इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास’ है. सेवा सेतु कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं और सुविधाओं से सीधे जोड़ना है. सेवा सेतु कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो किसी कारणवश वंचित रह गए हैं.

कार्यक्रम के बाद पंकज चौधरी फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में आधारशिला वृद्धाश्रम पहुंचे. यहां उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के तहत वृद्धजनों से मुलाकात की. वहीं, विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग के साथ-साथ देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम कर रहा है. जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम और चुनाव आयोग को दोषी ठहराता है. बहरहाल इन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया है.

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