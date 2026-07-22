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महराजगंज में बीजेपी का बूथ सम्मेलन; कार्यकर्ताओं को परोसा गया मटन-चावल?, सदर विधायक बोले- 'भोजन है, भोजन'

महराजगंज: महराजगंज में भाजपा के प्रदेशव्यापी अभियान के तहत बुधवार को नगर के बालाजी लॉन में सदर विधानसभा क्षेत्र का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ. सम्मेलन में बूथ संगठन को मजबूत करने और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति पर गहन मंथन हुआ. वहीं कार्यक्रम के बाद आयोजित भोज में मटन-चावल परोसे जाने के दावों और विधायक के इनकार ने पूरे आयोजन को चर्चा का विषय बना दिया.

वरिष्ठ नेताओं ने दिया जीत का मंत्र: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व एमएलसी विनोद पाण्डेय रहे. उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संगठन की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए प्रत्येक बूथ को सक्रिय करने का आह्वान किया. सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया, जिलाध्यक्ष अशोक पांडेय उर्फ संजय पांडेय समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी बूथों की मजबूती और सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया. सम्मेलन में बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

सामूहिक भोज का मेन्यू बना चर्चा का विषय: कार्यक्रम के बाद सभी उपस्थित लोगों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था. हालांकि, इस भोज के मेन्यू को लेकर अलग-अलग तरह के दावे सामने आए हैं. कुछ कार्यकर्ताओं ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि कार्यकर्ताओं के लिए मटन-चावल का विशेष इंतजाम किया गया था. उनका दावा है कि करीब तीन क्विंटल मटन तैयार कराया गया था, जबकि लगभग 100 लोगों के लिए अलग से शाकाहारी भोजन भी बनाया गया था.

विधायक ने दी सफाई, मेन्यू पर चर्चा गरम: कुछ लोगों ने इस विशेष दावत को कार्यकर्ताओं के लिए "वीर भोज" की संज्ञा भी दी. वहीं, जब इस संबंध में सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया से सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "भोजन है, भोजन." ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के गृह जनपद में हुए बीजेपी के बूथ सम्मेलन से अधिक चर्चा अब इस भोज के मेन्यू को लेकर हो रही है.

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