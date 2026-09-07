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पुलिस चौकी में जन्मदिन मनाने पर SP का एक्शन; महराजगंज में 6 पुलिसकर्मी निलंबित

महराजगंज: नौतनवा थाना क्षेत्र के अड्डा बाजार पुलिस चौकी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. वीडियो में चौकी परिसर में एक युवक का जन्मदिन मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी और एक दरोगा भी नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामले लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल जन्मदिन समारोह को लेकर नहीं, बल्कि नेता से जुड़े घटनाक्रम को लेकर भी की गई है. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि जन्मदिन समारोह के साथ नेता से जुड़े घटनाक्रम में यह कार्रवाई की गई है.

मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी ने क्षेत्राधिकारी निचलौल को जांच के निर्देश दिए थे. जांच में प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही पाए जाने के बाद 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.