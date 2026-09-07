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पुलिस चौकी में जन्मदिन मनाने पर SP का एक्शन; महराजगंज में 6 पुलिसकर्मी निलंबित

एसपी ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल जन्मदिन समारोह को लेकर नहीं, बल्कि नेता से जुड़े घटनाक्रम को लेकर की गई.

महराजगंज में 6 पुलिसकर्मी निलंबित.
महराजगंज में 6 पुलिसकर्मी निलंबित. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 8:19 AM IST

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महराजगंज: नौतनवा थाना क्षेत्र के अड्डा बाजार पुलिस चौकी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. वीडियो में चौकी परिसर में एक युवक का जन्मदिन मनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी और एक दरोगा भी नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद मामले लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल जन्मदिन समारोह को लेकर नहीं, बल्कि नेता से जुड़े घटनाक्रम को लेकर भी की गई है. पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने कहा कि जन्मदिन समारोह के साथ नेता से जुड़े घटनाक्रम में यह कार्रवाई की गई है.

मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी ने क्षेत्राधिकारी निचलौल को जांच के निर्देश दिए थे. जांच में प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही पाए जाने के बाद 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

निलंबित पुलिसकर्मियों में उपनिरीक्षक अखिलेश यादव, चौकी प्रभारी अड्डा बाजार, उपनिरीक्षक विकास कुमार गौड़, कांस्टेबल प्रभार गौड़, कांस्टेबल अभिमन्यु खरवार, कांस्टेबल रामकृत यादव और कांस्टेबल प्रशांत कुमार शामिल हैं.

एसपी की कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में चर्चाएं तेज हैं. चौकी परिसर में हुए निजी आयोजन और उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं. पुलिस के अनुसार जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है. मामले में आगे की स्थिति जांच और विभागीय कार्रवाई के आधार पर स्पष्ट होगी.

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