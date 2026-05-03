महराजगंज में शादी के बहाने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, ‘लुटेरी दुल्हन’ गैंग की 4 महिलाएं गिरफ्तार
मास्टरमाइंड लालती रिश्तेदार बनकर रचाती थी षड़यंत्र. गैंग में शामिल पुरुष आरोपी फरार हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 3:02 PM IST
महराजगंज : सिंदुरिया थाना पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस मामले में चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है. जबकि एक पुरुष आरोपी फरार हो गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी और कुछ जेवर बरामद किए गए हैं. पुलिस गिरोह के हिस्ट्रीशीट और अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि यह गिरोह सुनियोजित तरीके से अविवाहित लोगों से ठगी करता था. गिरोह के सदस्य शादीशुदा महिलाओं को अविवाहित बताकर शादी का ढोंग रचते थे. इसके एवज में लड़के वालों से नकदी और जेवर लेने के बाद किसी बात पर विवाद करके फरार हो जाते थे. बीती 2 मई को एटा जनपद से रंजीत चौहान अपने परिजनों के साथ सिंदुरिया थाना क्षेत्र के एक मंदिर में शादी करने आए थे. इस दौरान जितेंद्र नामक व्यक्ति और उसके साथ चार महिलाओं ने खाने-पीने और शादी कराने के नाम पर उनसे लगभग 1 लाख रुपये और कुछ जेवर ले लिए. इसके बाद किसी बात पर विवाद करके मारपीट की और शादी तोड़ दी.
पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि ठगी करने वाली चार महिलाओं में से एक अंजलिका पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है. आरोपी उसे अविवाहित और फेक नाम पूजा बताकर शादी का ढोंग रचा कर ठगी कर रहे थे. इस गिरोह का एक सदस्य जितेंद्र अभी फरार है. जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. गिरफ्तार महिलाओं पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है.
गिरोह में शामिल महिलाओं में अंजलिका, सुमित्रा और काजल शामिल हैं. अंजलिका इस पूरे गिरोह में ‘दुल्हन’ की भूमिका निभाती थी. बाकी सदस्य रिश्तेदार बनकर ठगी की योजना को अंजाम देते थे. इसमें लालती मास्टरमाइंड है जो खुद को रिश्तेदार बताकर बातचीत कराती थी. सामाजिक बदनामी के डर से ठगी के शिकार लोग अक्सर शिकायत नहीं करते है. ऐसे में गिरोह लंबे समय तक सक्रिय रहा.
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