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महराजगंज में शादी के बहाने ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, ‘लुटेरी दुल्हन’ गैंग की 4 महिलाएं गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन गैंग के आरोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )