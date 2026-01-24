शाहजहां की खातिर गुस्सैल हाथी से भिड़ गए रतन सिंह, तय हुआ रतलाम का भाग्य
रतलाम राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रतन सिंह की कहानी, शौर्य से पाया था महाराजा का स्थान, शाहजहां के थे खास.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : January 24, 2026 at 10:32 AM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश का रतलाम शहर राजशाही के दौर में रतलाम राज्य के रूप में जाना जाता था. इसकी स्थापना 374 साल पहले महाराजा रतन सिंह राठौर ने की थी. रतलाम राज्य की स्थापना और इसके भाव राजमहल के बारे में तो कई कहानियां आपने सुनी होंगी. लेकिन इसकी स्थापना करने वाले महाराज रतन सिंह राठौर के साहस और पराक्रम की कहानी इतिहास और साहित्यिक रचनाओं में दर्ज है.
राजस्थान के इतिहास में कुछ ही राजपूत योद्धा ऐसे हैं जिनके नाम पर साहित्य रचनाओं में वचनिका और रासो लिखी गई है. आइए रतलाम राठौर राजवंश से जुड़े सदस्यों और इतिहासकारों से जानते हैं महाराज रतन सिंह की शौर्य कहानी.
शौर्य और पराक्रम से हासिल किया रतलाम का शासन
1652 में बसंत पंचमी के दिन रतलाम राज्य की स्थापना महाराजा रतन सिंह राठौर ने की थी. जालौर के जागीरदार महेशदास राठौर के पुत्र रतन सिंह ने राजा का पुत्र होने से नहीं बल्कि अपने शौर्य के प्रदर्शन के दम पर पहले जालौर और उसके बाद रतलाम राज्य की सत्ता हासिल की थी. राठौर राजवंश के एक ठिकाने से जुड़े सदस्य दिग्विजय सिंह बताते हैं कि, ''बेहद कम आयु में ही रतन सिंह जी साहस और पराक्रम के काम करने लगे थे. दिल्ली के बादशाह शाहजहां के दरबार में उसके 50वें जन्मदिन के मौके पर हाथियों की लड़ाई का आयोजन किया गया था.
जहां कहरकोप नाम के गुस्सैल हाथी को भी लाया गया था. लेकिन अचानक से यह गुस्सैल हाथी भड़क गया और कई लोगों को रौंदते हुए वह बादशाह की तरफ बढ़ने लगा. इसी दौरान वहां मौजूद युवा रतन सिंह ने अपनी ताकत के दम पर उसे गुस्सैल हाथी को काबू में कर लिया. इससे शाहजहां इतना प्रभावित हुआ कि उसने मालवा के रतलाम को 52 लाख रुपए के परगना कुंवर रतन सिंह को उपहार स्वरूप दिया गया.''
राज्य बसाया, लेकिन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए
रतलाम के महाराजा रतन सिंह ने रतलाम राज्य की स्थापना की. यहां प्रशासन शांतिपूर्वक चल ही रहा था कि शाहजहां के दो शहजादों के बीच सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया. औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच दिल्ली की गाड़ी को लेकर टकराव था. औरंगजेब दक्षिण से दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, उसे रोकने का जिम्मा जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को मिला. महाराजा रतन सिंह भी जसवंत सिंह के साथ युद्ध के लिए धरमत गांव अपनी सेवा लेकर पहुंचे.
जहां यह निर्णय हुआ कि इस युद्ध में राठौर राजवंश के सिरमौर जसवंत सिंह जी को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा और युद्ध की कमान महाराजा रतन सिंह के हाथों में थी. रतन सिंह ने बड़े शौर्य और पराक्रम के साथ औरंगजेब की विशाल सेना से युद्ध लड़ा. इस युद्ध में उन्हें शरीर पर 80 घाव लगे. इसके बाद वह वीरगति को प्राप्त हुए.
साहित्यकार और मालवा के राजवंशों के इतिहास के जानकार नरेंद्र सिंह पवार बताते हैं कि, ''उन्हें युद्ध और युद्ध का मैदान इतना प्रिय था कि उनका अंतिम संस्कार वहां मैदान में पड़े तीर और भालों की शय्या बनाकर किया गया. जालौर से रतलाम लौट रही महाराजा रतन सिंह की चार महारानियों ने उनके बलिदान होने की सूचना मिलने पर निनोर के समीप सती होने का निर्णय लिया. जहां आज भी राठौर वंश के सदस्य उन्हें याद करने पहुंचते हैं.''
- 400 साल से महामती प्राणनाथ का जामा रखा है सुरक्षित, महाराजा छत्रसाल ने किया था भेंट
- यादों का सफर! कभी चंबल की लाइफ लाइन रही नैरोगेज ट्रेन, क्यों मिटाए जा रहे आखिरी निशां
- पन्ना में दुर्गम घाटियों के बीच रहस्यमयी सीढ़ियां, खच्चर की पीठ पर चूने की बोरी में छेद से हुआ निर्माण
राजपूत योद्धा के पराक्रम पर लिखी वचनिका और रासो
इतिहास के जानकार नरेंद्र सिंह पवार बताते हैं कि, ''ऐसे कम ही योद्धा हुए हैं जिनके लिए वचनिका या रासो लिखी गई हो. वचनिका और रासो स्थानीय साहित्यकारों द्वारा लिखी गई रचनाएं होती हैं जो किसी के साहस, शौर्य और वीरता का वर्णन करती हैं. महाराजा रतन सिंह पर वचनिका भी लिखी गई है और रतन रासो भी लिखा गया है. जिसमें उनके अदम्य साहस और पराक्रम का विस्तृत वर्णन दिया गया है. रतनसिंह राठौर की वचनिका ग्रन्थ की रचना "खिड़िया जगा" ने की थी. वहीं, रतन रासो की रचना कवि कुंभकर्ण ने थी.
बहरहाल रतलाम का 374 सालों का स्वर्णिम इतिहास रहा है. उतना ही शौर्य और पराक्रम से भरा रतलाम राज्य के संस्थापक महाराजा रतन सिंह राठौर का इतिहास है, जिसे आज भी रतलाम वासी नहीं भूले हैं. बसंत पंचमी के मौके पर रतलाम के लोग एकत्रित होकर रतलाम स्थापना दिवस मनाते हैं और अपने महाराज का स्मरण करते हैं.''