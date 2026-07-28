NCW अध्यक्ष विजया रहाटकर और शिक्षाविद् प्रो. अच्युत सामंत को MGSU देगा मानद विद्यावाचस्पति उपाधि
यह विश्वविद्यालय का दूसरा विशेष दीक्षांत समारोह है. इससे पूर्व विख्यात मूर्तिकार अरुण योगीराज को मानद विद्यावाचस्पति उपाधि प्रदान की जा चुकी है.
Published : July 28, 2026 at 3:56 PM IST
बीकानेर : महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय (एमजीएसयू) 31 जुलाई को जयपुर स्थित लोकभवन में विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित करेगा. इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर और प्रख्यात शिक्षाविद् एवं समाजसेवी प्रो. अच्युत सामंत को सामाजिक विज्ञान संकाय की विद्यावाचस्पति (मानद) उपाधि से सम्मानित किया जाएगा.
विश्वविद्यालय के कुलगुरु आचार्य मनोज दीक्षित ने बताया कि समाज, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तित्वों को मानद उपाधि प्रदान करना विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है. यह विश्वविद्यालय का दूसरा विशेष दीक्षांत समारोह है. इससे पूर्व विख्यात मूर्तिकार अरुण योगीराज को मानद विद्यावाचस्पति उपाधि प्रदान की जा चुकी है.
पढे़ं. RUHS का दीक्षांत समारोह: बेटियों का दबदबा, बांटी 47 हजार से ज्यादा डिग्रियां, राज्यपाल बोले-गुरुकुल खत्म कर अंग्रेजों ने दी गुलाम मानसिकता
विशेष दीक्षांत में दी जाएगी उपाधि : उन्होंने बताया कि विजया किशोर रहाटकर ने महिला अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. वहीं, प्रो. अच्युत सामंत ने शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है. उन्होंने कलिंगा औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान (KIIT), कलिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान सहित विभिन्न संस्थानों के माध्यम से विशेष रूप से आदिवासी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं.
विवि स्टाफ भी रहेगा मौजूद : विश्वविद्यालय के कुलसचिव यशपाल आहूजा ने बताया कि राज्यपाल की स्वीकृति से आयोजित होने वाले इस विशेष दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े करेंगे. समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को भी आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड के सदस्य, संकायाध्यक्ष और अन्य गणमान्य अतिथि भी समारोह में उपस्थित रहेंगे.
पढे़ं. Jodhpur AIIMS : अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टर्स से कहा, 'अब समाज को लौटाने की आपकी बारी', रैगिंग के आरोप लगाने वाले डॉ विक्रांत को बोलने से रोका
विशेष दीक्षांत समारोह को विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है, जिसमें शिक्षा, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले दो विशिष्ट व्यक्तित्वों का सम्मान किया जाएगा. विश्वविद्यालय के कुलगुरु मनोज दीक्षित का कार्यकाल 6 अगस्त को पूरा हो रहा है और इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन के दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहा है. हालांकि, दीक्षांत समारोह को लेकर पहले सवाल उठे थे, लेकिन अब दीक्षांत समारोह में दो व्यक्तियों को मान्यता उपाधि की प्रदान की जाएगी.