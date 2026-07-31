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लोकभवन में विशेष दीक्षांत समारोह, राहटकर और अच्युत को दी मानद उपाधि

समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए MGSU बीकानेर की ओर से दो हस्तियों को 'विद्यावाचस्पति' की मानद उपाधि दी.

Honorary titles conferred upon Rahatkar and Achyut
राहटकर और अच्युत को दी मानद उपाधि (Photo : Lok Bhavan Administration)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 31, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: लोकभवन में शुक्रवार को विशेष दीक्षांत समारोह में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने दो हस्तियों को उनके समाज और शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय (MGSU) बीकानेर की 'विद्यावाचस्पति' की मानद उपाधि से सम्मानित किया. सम्मान पाने वालों में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और शिक्षाविद एवं पूर्व सांसद अच्युत सामंत शामिल थे.

समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से लोकभवन में विशेष दीक्षांत समारोह रखा गया. सम्मान प्राप्त करने के बाद विजया राहटकर और अच्युत सामंत ने विश्वविद्यालय और राज्यपाल का आभार जताया. वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राजस्थान में राज्यपाल के रूप में उनके दो वर्ष पूरे हो गए हैं. उन्होंने अपनी तीन प्राथमिकताओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य राजस्थान को नशामुक्त, टीबी मुक्त और शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है.

Honorary degree for National Commission for Women Chairperson Vijaya Rahatkar
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर को मानद उपाधि (Photo - Lok Bhavan Administration)

पढ़ें:NCW अध्यक्ष विजया रहाटकर और शिक्षाविद् प्रो. अच्युत सामंत को MGSU देगा मानद विद्यावाचस्पति उपाधि

री-नीट में राजस्थान का रिजल्ट उपलब्धि: राज्यपाल ने हाल ही में घोषित री-नीट परीक्षा परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा, राजस्थान का सफलता प्रतिशत करीब 69 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है. उन्होंने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने महाराजा गंगासिंह की ओर से शुरू गंगनहर का भी उल्लेख किया. बागडे ने कहा कि अगले वर्ष इसका शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा. उन्होंने इसे केवल उत्सव नहीं, बल्कि जल संरक्षण और सिंचाई से समृद्धि के संदेश से जोड़ने की बात कही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से यमुना और नर्मदा जल परियोजनाओं के जरिए गांवों तक पेयजल पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की. राज्यपाल ने ये भी बताया कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशामुक्ति अभियान के तहत एक करोड़ लोगों को संबोधित करेंगे.

डिप्टी सीएम बोले-इस दौरान मौजूद रहे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सम्मानित दोनों हस्तियों ने संघर्ष और समर्पण से समाज में मिसाल कायम की है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को अबला नहीं, बल्कि सबला मानते हुए उनके सशक्तीकरण की दिशा में लगातार काम करना जरूरी है.

पढ़ें:RUHS का दीक्षांत समारोह: बेटियों का दबदबा, बांटी 47 हजार से ज्यादा डिग्रियां, राज्यपाल बोले-गुरुकुल खत्म कर अंग्रेजों ने दी गुलाम मानसिकता

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महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय
GOVERNOR HARIBHAU BAGDE
दो हस्तियों को विद्यावाचस्पति उपाधि
MGSU BIKANER VIDYAVACHASPATI DEGREE

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