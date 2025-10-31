महाराजा का खुफिया रेस्टहाउस, जंगल में इस जगह गायब हो जाती थी सेना
पन्ना में किल किला नदी के दोनों किनारो की पहाड़ियों पर बनी है महाराज छत्रसाल की गढ़ी, 400 साल से है अडिग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 4:39 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 5:57 PM IST
पन्ना : महाराजा छत्रसाल द्वारा मुगल सेना से युद्ध को दौरान एक खुफिया गढ़ी बनवाई गई थी, जो पन्ना के जंगलों में आज भी मौजूद है. जंगल के बीचों-बीच किला नदी के किनारे स्थित इस ऐतिहासिक प्राचीन गढ़ी को देखकर हर कोई अचंभित हो जाता है. इसे महाराजा का सीक्रेट रेस्टहाउस कहना गलत नहीं होगा क्योंकि युद्ध के दौरान इस गढ़ी में महाराजा छत्रसाल और उनकी सेना रहा करती थी. यहीं ऊंची पहाड़ी से सेना दुश्मनों पर बिना नजर आए निगरानी करती थी.
दुश्मन की नजरों से गायब हो जाती थी सेना
महाराजा छत्रसाल ने अपने जीवन में करीब 52 युद्ध लड़े हैं और सभी में विजय पाई है. इसी के साथ उन्होंने औरंगजेब की सेना के सेनापति शेर अफगान से भी युद्ध लड़ा था और विजय पाई थी. युद्ध में पारंगत व चौकस रहने के लिए उन्होंने किलकिला नदी की पहाड़ियों पर विशाल गढ़ी (हवेली) का निर्माण कराया था. यहां मानो उनकी सेना दुश्मन की नजरों से गायब हो जाती थी पर खुद आसानी से दुश्मन की सेना को देख लेती थी. महाराजा छत्रसाल की सेना का यहां डेरा रहता था और यहीं पर उनके घुड़सवार और हाथी और महावत निवास करते थे.
कभी युद्ध नहीं हारे महाराजा छत्रसाल
महाराजा छत्रसाल महामती प्राणनाथ के शिष्य थे और उन्होंने महाराजा छत्रसाल को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, इसके बाद वह कभी भी युद्ध नहीं हारे. यह गढ़ी (हवेली) पन्ना नगर से करीब 3 किलोमीटर दूर घने जंगलों में पहाड़ियों पर स्थित है और इसके नीचे किल किला नदी बहती है. यहीं पास में महामती प्राणनाथ जी का चोपड़ा मंदिर भी स्थित है, जहां पर महाराजा छत्रसाल अपने गुरु महामती प्राणनाथ जी को पालकी पर बिठाकर लाए थे.
400 सालों से अडिग खड़ी है महाराजा की गढ़ी
ऐतिहासिक गढ़ी (हवेली) पन्ना नगर के घने जंगलों में पहाड़ी पर स्थित है और यहां पर लगभग 400 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह गढ़ी (हवेली) आज भी खड़ी हुई है. इस गढ़ी के लेकर धर्मगुरु व इतिहासकार खेमराज जी महाराज बताते हैं, '' महाराजा छत्रसाल के पिता चंपत राय को ओरछा रियासत के सहित बुंदेलखंड की रियासत में पन्ना की जागीर मिली थी. महाराजा छत्रसाल एक जागीरदार थे और जब औरंगजेब का सेनापति शेर अफगान बुंदेलखंड पर आक्रमण कर रहा था तभी महाराजा ने इसे बनवाया.
महाराजा छत्रसाल द्वारा अपने क्षेत्र को मजबूत व सुरक्षित करने के लिए किलकिला नदी की दोनों पहाड़ियों पर विशाल गढ़ी की स्थापना कराई गई थी, जो आज भी 400 साल बीत जाने के बाद अच्छी हालत में है.''