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भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाई महाप्रभु वल्लभाचार्य की 549वीं जयंती...

बूंदी: पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य का 549वां प्राकट्य उत्सव (जयंती) सोमवार को शहर में श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया. प्रभात फेरी बालचंद पाड़ा स्थित श्री गोपाल लाल के मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रघुवर भवन स्थित सौभाग्य बिहारी के मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के साथ इसका विधिवत समापन हुआ.

श्री वल्लभाचार्य जयंती के संयोजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पारीक ने बताया कि बालचंद पाड़ा स्थित गोपाल लाल मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. मंदिर के पुजारी पंडित मधुसूदन शर्मा द्वारा गोपाल लाल जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर नूतन वस्त्र धारण करवाए गए. इसके पश्चात महाआरती की गई और जयकारों के बीच प्रभात फेरी को रवाना किया गया.

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भजनों पर झूमते रहे श्रद्धालु : प्रभात फेरी में एक सुसज्जित बग्गी में महाप्रभु की मनमोहक छवि को विराजमान किया गया था, जिसे विभिन्न प्रकार के पुष्पों और पुष्प मालाओं से भव्य रूप से श्रृंगारित किया गया था. बग्गी के आगे-आगे चल रहे बैंड की मधुर धुनों पर महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु महाप्रभु जी का गुणगान करते हुए चल रहे थे. पूरे मार्ग में भजन-कीर्तन, नृत्य और 'महाप्रभु वल्लभाचार्य की जय' के जयघोष से शहर का माहौल पूरी तरह से धर्ममय हो गया.