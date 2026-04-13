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भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाई महाप्रभु वल्लभाचार्य की 549वीं जयंती...

महाप्रभु वल्लभाचार्य की 549वीं जयंती. बूंदी शहर में निकली प्रभात फेरी. पूरे रास्ते गूंजे जयकारे.

Mahaprabhu Vallabhacharya
उल्लास के साथ मनाई वल्लभाचार्य की जयंती (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 4:33 PM IST

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बूंदी: पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य का 549वां प्राकट्य उत्सव (जयंती) सोमवार को शहर में श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया. प्रभात फेरी बालचंद पाड़ा स्थित श्री गोपाल लाल के मंदिर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रघुवर भवन स्थित सौभाग्य बिहारी के मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के साथ इसका विधिवत समापन हुआ.

श्री वल्लभाचार्य जयंती के संयोजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पारीक ने बताया कि बालचंद पाड़ा स्थित गोपाल लाल मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई. मंदिर के पुजारी पंडित मधुसूदन शर्मा द्वारा गोपाल लाल जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर नूतन वस्त्र धारण करवाए गए. इसके पश्चात महाआरती की गई और जयकारों के बीच प्रभात फेरी को रवाना किया गया.

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भजनों पर झूमते रहे श्रद्धालु : प्रभात फेरी में एक सुसज्जित बग्गी में महाप्रभु की मनमोहक छवि को विराजमान किया गया था, जिसे विभिन्न प्रकार के पुष्पों और पुष्प मालाओं से भव्य रूप से श्रृंगारित किया गया था. बग्गी के आगे-आगे चल रहे बैंड की मधुर धुनों पर महिलाएं और पुरुष श्रद्धालु महाप्रभु जी का गुणगान करते हुए चल रहे थे. पूरे मार्ग में भजन-कीर्तन, नृत्य और 'महाप्रभु वल्लभाचार्य की जय' के जयघोष से शहर का माहौल पूरी तरह से धर्ममय हो गया.

जगह-जगह हुआ स्वागत और महाआरती : प्रभात फेरी जब तिलक चौक स्थित जन-जन के आराध्य चारभुजा नाथ मंदिर पहुंची, तो वहां पुजारी पंडित गणेश शर्मा द्वारा महाप्रभु की आरती उतारी गई और भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया. प्रभात फेरी कोटा रोड होते हुए अपने अंतिम पड़ाव, रघुवर भवन स्थित सौभाग्य बिहारी मंदिर पहुंची.

सौभाग्य बिहारी जी मंदिर पहुंचने पर पुजारी पंडित ऋषि द्वारा भगवान सौभाग्य बिहारी एवं महाप्रभु की महाआरती की गई. इस अवसर पर पूर्व राज परिवार सदस्य वंश वर्धन सिंह एवं समिति की महामंत्री व समाजसेवीका वीना विजय ने भी आरती की. गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं और भक्तजनों को शीतल ठंडाई पिलाई गई और महाप्रसाद का वितरण किया गया.

प्रभात फेरी में समाजसेवी सौरभ लखोटिया, भानु जांगिड़, पंडित रघुनंदन राज मुखिया, कृष्ण बिहारी पांडे, रोटेरियन घनश्याम जोशी, प्रवीण नायक, सुरेंद्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरे रास्ते भर महाप्रभु जी के जयकारे लगाते और भजन गाते हुए शामिल रहे.

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