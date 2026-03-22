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नहाए खाए के साथ चैती छठ पर सरकार की व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, झाग भरी यमुना में कैसे हो स्नान?

आस्था के नाम पर झाग वाली यमुना में व्रतियों ने लगाई डुबकी ( ETV Bharat )