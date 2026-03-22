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नहाए खाए के साथ चैती छठ पर सरकार की व्यवस्था पर फिर उठे सवाल, झाग भरी यमुना में कैसे हो स्नान?

महापर्व चैती छठ के चार दिनों की पूजा की आज से शुरुआत, दूषित यमुना में आस्था की डुबकी लगाने से कतरा रहे श्रद्धालु

आस्था के नाम पर झाग वाली यमुना में व्रतियों ने लगाई डुबकी
आस्था के नाम पर झाग वाली यमुना में व्रतियों ने लगाई डुबकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 22, 2026 at 2:34 PM IST

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नई दिल्ली: महापर्व छठ साल में दो बार मनाई जाती है पहले गर्मी के चैत्र मास में तो वहीं दूसरा शारदीय छठ का आयोजन होता है. दोनों ही छठ व्रत एक जैसे नियमों और तौर-तरीकों के साथ किया जाता है. छठ महापर्व को नदियों या जलाशयों के किनारे करने की प्रथा है. लेकिन दिल्ली में छठ करने वालों को इस बार भी यमुना के दूषित और झाग वाले पानी में ही डुबकी लगानी पड़ रही है. इस वजह से लोग कतरा रहे हैं.

दिल्ली सरकार के दावों और प्रयासों के बाद भी यमुना का पानी अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आस्था के नाम पर छठ महापर्व के नहाए खाए के मौके पर यमुना में डुबकी लगाते कम ही लोग दिखे.

महापर्व चैत्र छठ का आज पहला दिन
चैत्र मास में होने वाला महापर्व छठ का आज पहला दिन है और पहले दिन छठ व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं का नहाए खाए हैं. इस दिन लोग घरों में और ज्यादातर नदियों में जाकर स्नान करने के बाद पूजा करते हैं लेकिन आज जब छठ व्रती कालिंदी कुंज स्थित यमुना नदी में स्नान करने पहुंची तो देखा कि नदी के पानी के सतह पर बड़े पैमाने पर झाग तैर रहा है इसके बावजूद आस्था के नाम पर यमुना में डुबकी लगाई.

महापर्व चैती छठ की शुरुआत,झाग भरी यमुना में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी (ETV Bharat)

नदी में स्नान करने पहुंचे छठ व्रती सरोजनी देवी बताती हैं कि आज छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए से शुरुआत होती है इसलिए हम यमुना नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं लेकिन यमुना के पानी पर झाग तैर रहा है लेकिन क्या करें आज हमारे व्रत का पहला दिन नहाए खाए की शुरुआत नदी में नहाने के बाद शुरू होती है इसलिए हमने आस्था के नाम पर ये डुबकी लगाई है.

नहाए खाए पर लोगों ने यमुना में लगायी डुबकी
नहाए खाए पर लोगों ने यमुना में लगायी डुबकी (ETV Bharat)

वहीं, सुरेंद्र राम बताते हैं कि हम लोग छठ महापर्व करते हैं जो आज से शुरू हो रहा है और बुधवार तक चलेगा हम लोगों को छठी मैया में बहुत आस्था है उनके लिए हम लोग 36 घंटे का निर्जल व्रत रखते हैं घर में सब कुछ शुद्ध तरीके से होता है इसलिए आज हम लोग यमुना में नहाने के लिए पहुंचे हैं लेकिन यमुना गंदी है फिर भी यमुना मां के प्रति हमारी आस्था है इसलिए हम यहां डुबकी लगा रहे हैं.

महापर्व छठ पहले केवल बिहार और यूपी के पूर्वी क्षेत्रों में मनाया जाता था लेकिन आज ये देश सभी राज्यों से लेकर विदेशों में भी मनाया जाने लगा है. शारदीय छठ पूजा के दौरान विशेष तौर पर राज्य सरकार के द्वारा तैयारी देखी जाती है क्योंकि उसे दौरान छठ व्रत करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है तो वहीं चैत्र मास में गर्मी ज्यादा होने के चलते छठव्रत रखने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होती है. शायद यही वजह है कि यमुना की सफाई का मुद्दा पिछले छठ की तरह सुर्खियों में नहीं है.

आस्था के नाम पर लोग झाग वाली यमुना में लगा रहे डुबकी
आस्था के नाम पर लोग झाग वाली यमुना में लगा रहे डुबकी (ETV Bharat)

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