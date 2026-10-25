19 गांवों की महापंचायत : किसानों ने उठाई टेल क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई के पानी की मांग
किसानों की मांग है कि संबंधित विभाग नहरों की जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करे और टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए.
Published : October 25, 2026 at 8:08 PM IST
बूंदी : रबी की फसल के लिए समय पर पानी नहीं मिलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. एक तरफ फसल को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर बढ़ता खर्च किसानों की आर्थिक कमर तोड़ रहा है. इसी पीड़ा को लेकर रविवार को किसान एकता संघर्ष समिति टेल क्षेत्र के बैनर तले भैरूजी के बाग में किसान महापंचायत आयोजित हुई. इसमें 19 गांवों के किसानों ने एकजुट होकर ईआरसीपी परियोजना का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने की मांग उठाई. महापंचायत में किसानों ने सवाल उठाया कि जब ईआरसीपी परियोजना की नहरें क्षेत्र से गुजर रही हैं, तो टेल क्षेत्र के खेतों को समय पर पर्याप्त पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है. किसानों ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार कर पानी की नियमित और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की.
पानी के अभाव में खेती पर दोहरी मार : खरायता सरपंच बद्री लाल मीणा ने बताया कि किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता रबी की फसल को लेकर है. फसल को समय पर सिंचाई नहीं मिलने से उसकी बढ़वार और उत्पादन प्रभावित होने का खतरा रहता है. ऐसे में किसानों को निजी संसाधनों और अन्य वैकल्पिक साधनों से खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है. इससे खेती की लागत बढ़ जाती है. फसल से अपेक्षित उत्पादन भी नहीं मिलता. महापंचायत में किसानों ने कहा कि खेती पहले ही खाद, बीज, डीजल और अन्य कृषि खर्चों के कारण महंगी होती जा रही है. नहर के पानी की अनिश्चितता परेशानी बढ़ा रही है. किसानों को आशंका है कि यदि समय रहते सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं सुधरी, तो उनकी मेहनत और खेती में लगाया गया पैसा दोनों जोखिम में पड़ सकते हैं.
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19 गांवों के किसानों ने बुलंद की आवाज : सरपंच बुद्धि प्रकाश मीणा ने बताया कि भैरूजी के बाग में आयोजित महापंचायत में बड़ाखेड़ा, लबान, गुहाटा, कोटा खुर्द, माखीदा, बहड़ावली, खाखटा, बगली, पीपल्दाथाग, सामरा, बंसवाड़ा, कांकरा मेज, पाली, करीरिया, पापड़ी, जाडला, रामगंज, लबान स्टेशन और खरायता गांवों के किसानों ने भाग लिया. उन्होंने बताया कि किसानों की मांग है कि संबंधित विभाग नहरों की जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करे और टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए. इससे किसानों को महंगे वैकल्पिक साधनों पर निर्भरता कम करने और फसल को संभावित नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी.
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ओम बिरला और जल संसाधन मंत्री तक पहुंचेगी किसानों की पीड़ा : पूर्व जिला परिषद सदस्य राम बाबू शर्मा ने बताया कि महापंचायत में किसानों ने निर्णय लिया कि सिंचाई के पानी की समस्या के समाधान के लिए एक प्रतिनिधिमंडल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्य के जल संसाधन मंत्री और ईआरसीपी परियोजना के निदेशक को ज्ञापन सौंपेगा. प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से टेल क्षेत्र के किसानों की समस्याओं, रबी की फसल पर पड़ रहे प्रभाव और पानी की नियमित आपूर्ति की जरूरत को जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने रखा जाएगा. किसानों की मांग है कि नहरों में पानी की आपूर्ति का ऐसा प्रभावी प्रबंध किया जाए, जिससे टेल क्षेत्र के किसानों को भी समय पर पर्याप्त सिंचाई मिल सके.
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29 नवंबर को गुहाटा हेड पर फिर जुटेंगे किसान : किसान पवन मीणा, वाटर मास्टर सुरेश बैरागी, रवि मीणा ने बताया कि महापंचायत में आंदोलन को आगे बढ़ाने और समस्या के समाधान के लिए अगली रणनीति तय करने के उद्देश्य से 29 नवंबर को गुहाटा हेड पर किसान महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया. इसमें टेल क्षेत्र के किसान फिर एकत्र होकर पानी की समस्या पर चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई की रणनीति बनाएंगे. किसानों का कहना है कि रबी की फसल के महत्वपूर्ण समय में सिंचाई का पानी मिलना बेहद जरूरी है. यदि अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हुई तो किसानों की परेशानी और बढ़ सकती है.
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