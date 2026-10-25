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19 गांवों की महापंचायत : किसानों ने उठाई टेल क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई के पानी की मांग

महापंचायत में मौजूद किसान ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी : रबी की फसल के लिए समय पर पानी नहीं मिलने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. एक तरफ फसल को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर बढ़ता खर्च किसानों की आर्थिक कमर तोड़ रहा है. इसी पीड़ा को लेकर रविवार को किसान एकता संघर्ष समिति टेल क्षेत्र के बैनर तले भैरूजी के बाग में किसान महापंचायत आयोजित हुई. इसमें 19 गांवों के किसानों ने एकजुट होकर ईआरसीपी परियोजना का पानी अंतिम छोर तक पहुंचाने की मांग उठाई. महापंचायत में किसानों ने सवाल उठाया कि जब ईआरसीपी परियोजना की नहरें क्षेत्र से गुजर रही हैं, तो टेल क्षेत्र के खेतों को समय पर पर्याप्त पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है. किसानों ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार कर पानी की नियमित और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की.