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राजगीर के ऐतिहासिक गर्म कुंडों के अस्तित्व पर संकट, सूखती धाराओं को बचाने के लिए महापंचायत

राजगीर के ऐतिहासिक गर्म कुंडों का अस्तित्व खतरे में है. बचाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है. 2 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है.

Rajgir Hot Springs
नालंदा में महापंचायत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 1:48 PM IST

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नालंदा: बिहार के ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर की पहचान और आस्था के केंद्र रहे गर्म जल के झरने तेजी से सूख रहे हैं. इन प्राकृतिक जलस्रोतों को बचाने के लिए रविवार को स्थानीय लोगों और 'राजगीर विकास समिति' ने महापंचायत का आयोजन किया. इस दौरान बुद्धिजीवी, स्थानीय निवासियों और व्यवसायियों ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सरकार और प्रशासन ने ठोस वैज्ञानिक कदम नहीं उठाए, तो राजगीर का गौरवशाली इतिहास और इसकी प्राकृतिक धरोहर केवल नालंदा खंडहरों की तरह सिमट कर रह जाएगी.

राजगीर में महापंचायत: अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लोगों ने राजगीर ब्रह्मकुंड परिसर में एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया है, जिसे शासन-प्रशासन के साथ-साथ देश के राष्ट्रपति तक भेजा जाएगा. राजगीर में 22 कुंड और 52 धाराओं का अपना एक अलग ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रहा है, लेकिन आज इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है. कभी कल-कल बहने वाले गंगा-यमुना कुंड, अनंत ऋषि कुंड, व्यास कुंड और मार्कण्डेय कुंड के प्राकृतिक जलस्रोत अब लगभग पूरी तरह से सूख चुकी है.

सूखती धाराओं को बचाने के लिए महापंचायत (ETV Bharat)

गर्म कुंडों के अस्तित्व पर संकट: वहीं, विश्व प्रसिद्ध सप्तधारा (सप्तऋषि) कुंड की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है. इस कुंड की सात प्राकृतिक धाराओं में से दो धाराएं पहले ही बंद हो चुकी थीं, और अब दो अन्य धाराएं भी पूरी तरह से सूख गई हैं. शेष बची तीन धाराओं का जलप्रवाह भी लगातार कम होता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों, पुजारियों और दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं में भारी निराशा है.

महापंचायत में उपस्थित स्थानीय लोगों और राजगीर विकास समिति के पदाधिकारियों, विशेषकर ओमराव प्रसाद निर्मल और संजय कुमार ने इन कुंडों के सूखने के पीछे कई मानवीय और प्रशासनिक कारणों को उजागर किया. राजगीर विकास समिति के आयोजक ओमराव प्रसाद निर्मल ने कहा कि बड़े होटलों और विशाल इमारतों के निर्माण के लिए की जा रही अंधाधुंध डीप बोरिंग से प्राकृतिक धाराओं का रास्ता बदल गया है.

Rajgir Hot Springs
गर्म कुंडों के अस्तित्व पर संकट (ETV Bharat)

बारिश जल संचयन पूरी तरह बाधित: पाण्डु पोखर, झुनकी बाबा धर्मशाला और मखदूम कुंड के आसपास गुप्त रूप से कई बोरिंग की गई हैं, जिससे गर्म पानी का मुख्य स्रोत वहां से निकल रहा है और ऐतिहासिक कुंड सूख रहे हैं. इसके अतिरिक्त, पहाड़ों के ऊपर स्थित 'भेलवा डोब' नामक विशाल सरोवर की बरसों से खुदाई नहीं हुई है. मिट्टी भर जाने से यह समतल हो गया है, जिससे बारिश का जल संचयन पूरी तरह बाधित हुआ है.

"विकास के नाम पर पहाड़ों पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और पवित्र सरस्वती नदी में गुरुद्वारा, होटलों तथा डीलक्स शौचालयों का गंदा पानी गिराए जाने से भी इन अमूल्य जलस्रोतों की पवित्रता और अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. इसे बंद किया जाए."- ओमराव प्रसाद निर्मल, आयोजक, राजगीर विकास समिति

ये गर्म जल के कुंड केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था के केंद्र नहीं हैं, बल्कि राजगीर की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी रीढ़ भी हैं. इन कुंडों के सूखने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होटल व्यवसायी, ई-रिक्शा चालक, टमटम संचालक, फुटपाथ दुकानदार और हजारों स्थानीय लोगों की आजीविका पर गहरा असर पड़ रहा है.

मांस-मछली की खुली दुकान बंद हो: इसके साथ ही एक बड़ी समस्या कुंड मार्ग के आसपास मांस-मछली की खुली दुकानों को लेकर भी उत्पन्न हो गई है. खुलेआम मांस बिकने और जानवरों के काटे जाने के कारण जैन धर्म के पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है. अहिंसा के पुजारी जैन श्रद्धालु खुले में इस तरह के दृश्यों को देखकर राजगीर के भ्रमण से परहेज कर रहे हैं और पावापुरी या अन्य तीर्थों का रुख कर रहे हैं, जिससे राजगीर के स्थानीय पर्यटन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

इस गंभीर संकट से निपटने के लिए महापंचायत में सरकार और प्रशासन से कई कड़े कदम उठाने की मांग की गई है. स्थानीय लोगों ने सर्वसम्मति से यह मांग की है कि सभी कुंडों और प्राकृतिक जलस्रोतों का भू-वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए और इसके संरक्षण के लिए एक दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की जाए.

बोरिंग और अवैध निर्माण प्रतिबंधित हो: कुंड क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की बोरिंग और अवैध निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सख्त आवश्यकता जताई गई है. इसके अलावा, पाण्डु पोखर परिसर में चल रही बोरिंग को तत्काल सील करने और भेलवा डोब सरोवर की खुदाई कर उसके उत्तर की ओर 30 फीट ऊंचा बांध बनाने की भी मांग की गई है, ताकि जल संचयन सुचारू रूप से हो सके. जैन श्रद्धालुओं और अन्य पर्यटकों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन से यह भी आग्रह किया गया है कि मांस-मछली की दुकानों को मुख्य मार्ग से हटाकर एक पर्दे वाले ढके हुए मार्केट में शिफ्ट किया जाए.

आमरण अनशन को मजबूर: प्रशासन के सुस्त रवैए को देखते हुए स्थानीय लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने लगा है. महापंचायत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार गूंगी-बहरी बनी रही और उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो शांतिपूर्ण आंदोलन को तेज करते हुए आगामी 2 अगस्त को सम्पूर्ण राजगीर बंद किया जाएगा. स्थानीय निवासी संजय कुमार ने कहा कि अगर उचित कदम नहीं उठाया गया तो हम लोग सामूहिक अनशन करने को बाध्य हो जाएंगे.

"यह सिर्फ राजगीर नहीं बल्कि पूरे बिहार की पहचान का मुद्दा है. यदि इसके बावजूद गर्म पानी की प्राकृतिक धाराएं वापस नहीं लौटीं और इन ऐतिहासिक कुंडों को बचाने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो राजगीर विकास समिति से जुड़े कई लोग आत्मदाह करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी."- संजय कुमार, स्थानीय नागरिक

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