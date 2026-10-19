गरियाबंद में जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति की महापंचायत, 128 गांव के लोग हुए जमा, USTR में 11 घंटे आवागमन प्रतिबंध का विरोध
गरियाबंद में 128 गांव के ग्रामीणों ने महापंचायत की.इसमें टाइगर रिजर्व से विस्थापन और 11 घंटे नेशनल हाईवे बंद करने के फैसले का विरोध हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 2:56 PM IST
गरियाबंद : गरियाबंद के कोकड़ी गांव में उदंती सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र के 128 गांव के लोगों ने महापंचायत की.ये सभी ग्रामीण विस्थापन समेत 11 घंटे नेशनल हाईवे बंद रखने का कड़ा विरोध कर रहे हैं. जल-जंगल-जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने शाम से सुबह सात बजे तक नेशनल हाईवे पर आवागमन अवरुद्ध रखने के फैसले पर अपनी बात रखी. इस अवसर पर बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनकलाल ध्रुव एवं सिहावा क्षेत्र के विधायक अंबिका मरकाम उपस्थिति रही.
आदिवासियों क्षेत्रों में नहीं हुआ विकास
जनप्रतिनिधियों ने इस मौके पर आरोप लगाया गया कि सरकारी नीति से पूर्णतः अवगत कराए बिना विस्थापन करने के लिए लोगों से सहमति ली जा रही है. अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सर्वव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई.अभयारण्य क्षेत्र के गांवों में अपेक्षित विकास न होने को लेकर भी नाराजगी जताई गई.
हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं.जिसमें नेशनल हाईवे टाइगर रिजर्व होने के कारण 11 घंटे बंद रहेगा.वहीं अब तक टाइगर रिजर्व से विस्थापित किए गए लोगों के लिए नीति नहीं बनी है.इन्हीं बातों के समाधान के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया- महेंद्र नेताम, आदिवासी नेता
आवागमन अवरुद्ध होने से बढ़ी परेशानी
शाम से सुबह तक आवाजाही पर प्रतिबंध का भी विरोध हुआ. महापंचायत में पारित प्रस्ताव को संसद, विधानसभा और जिला पंचायत पटल पर रखने, अनुपालन कराने का निर्णय लिया गया. इस महापंचायत में बिन्द्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव, सिहावा विधायक अंबिका मरकाम के साथ कई निर्वाचित जनप्रतिनिधि और सामाजिक पदाधिकारी मौजूद रहे.
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