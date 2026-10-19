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गरियाबंद में जल जंगल जमीन बचाओ संघर्ष समिति की महापंचायत, 128 गांव के लोग हुए जमा, USTR में 11 घंटे आवागमन प्रतिबंध का विरोध

संघर्ष समिति की महापंचायत ( Etv Bharat )

गरियाबंद : गरियाबंद के कोकड़ी गांव में उदंती सीतानदी अभयारण्य क्षेत्र के 128 गांव के लोगों ने महापंचायत की.ये सभी ग्रामीण विस्थापन समेत 11 घंटे नेशनल हाईवे बंद रखने का कड़ा विरोध कर रहे हैं. जल-जंगल-जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने शाम से सुबह सात बजे तक नेशनल हाईवे पर आवागमन अवरुद्ध रखने के फैसले पर अपनी बात रखी. इस अवसर पर बिंद्रा नवागढ़ के विधायक जनकलाल ध्रुव एवं सिहावा क्षेत्र के विधायक अंबिका मरकाम उपस्थिति रही.

आदिवासियों क्षेत्रों में नहीं हुआ विकास

जनप्रतिनिधियों ने इस मौके पर आरोप लगाया गया कि सरकारी नीति से पूर्णतः अवगत कराए बिना विस्थापन करने के लिए लोगों से सहमति ली जा रही है. अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सर्वव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई.अभयारण्य क्षेत्र के गांवों में अपेक्षित विकास न होने को लेकर भी नाराजगी जताई गई.