ETV Bharat / state

रवांई को जिला बनाने की मांग को लेकर पुरोला में महापंचायत, बोले- उत्तरकाशी है बहुत दूर

पुरोला में महापंचायत का आयोजन: दरअसल, 30 जनवरी को काफी संख्या में पुरोला में ग्रामीण एकत्रित हुए. यहां महापंचायत का नेतृत्व रंवाई जिला बनाओ संघर्ष समिति संयोजक व कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रकाश कुमार ने किया. बैठक में पृथक जिला निर्माण की आवश्यकता, इसके सामाजिक भौगोलिक कारणों और आगे की आंदोलनात्मक रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया.

उत्तरकाशी: एक बार फिर से रवांई क्षेत्र को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है. जिसके तहत रवांई को जिला और पुरोला को जिला मुख्यालय बनाने की मांग की जा रही है. अपनी मांग को लेकर लोगों ने आंदोलन की राह भी पकड़ ली है. इसी कड़ी में रवांई जिला बनाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरोला के कमल गंगा तट खेल मैदान में महापंचायत का आयोजन किया गया. जिसमें रामा, कमल सिरांई और मोरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया.

जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के लिए नापनी पड़ती है लंबी दूरी: महापंचायत के बाद संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी मुकेश रमोला के माध्यम से सीएम पुष्कर धामी को ज्ञापन भेजा. ज्ञापन में कहा गया कि उत्तरकाशी जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रवांई घाटी के डामटा, पुरोला, नौगांव एवं हिमाचल से लगे मोरी क्षेत्र के निवासियों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. राड़ी टॉप के बाद हिमाचल सीमा से लगे आराकोट बंगाण तक के क्षेत्र को शामिल कर पृथक रवांई जिला और पुरोला को जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग दशकों से चली आ रही है. संघर्ष समिति का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासनकाल में सचिव भार्गव समिति की ओर से रवांई को पृथक जिला एवं पुरोला को मुख्यालय बनाए जाने पर सैद्धांतिक सहमति भी दी गई थी.

महापंचायत में पहुंचे लोग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि साल 2011, 2014, 2016 और 2018 में बार-बार आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों और अनशन के बावजूद केवल आश्वासन ही मिले. जबकि, मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है. वक्ताओं ने कहा कि राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष में भी यदि यह मांग अनसुनी रहती है तो क्षेत्रीय जनता को दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. बता दें कि साल 2010 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रवांई समेत चार नए जिलों का गठन करने की घोषणा की थी, लेकिन यह घोषणा तब से लेकर अब तक ठंडे बस्ते में है.

ये भी पढ़ें-