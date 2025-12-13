ETV Bharat / state

रोहतक के बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्याकांड में हुई महापंचायत, सरकार को अल्टीमेटम, 11 सदस्यीय कमेटी का गठन

रोहतक : हरियाणा के रोहतक के हुमायूंपुर गांव के बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्याकांड को लेकर शनिवार को रोहतक के जाट भवन में महापंचायत हुई. इस महापंचायत में प्रदेश भर से विभिन्न खाप प्रधानों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

रोहतक में महापंचायत : महापंचायत की अध्यक्षता हुड्डा खाप के प्रधान ओमप्रकाश हुड्डा ने की. आगामी कार्रवाई के लिए महापंचायत में 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया. साथ ही तय किया गया कि अगर 16 दिसंबर तक हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कमेटी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेगी और देश भर के सर्वखाप की महापंचायत बुलाई जाएगी. उधर, भिवानी पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपियों को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है. खुद डीजीपी ओपी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस बारे में जानकारी दी. गिरफ्तार होने वालों में भिवानी जिले के तिगड़ाना गांव निवासी वरूण और उसका भाई तरूण और दीपक शामिल है.

मारपीट से हुई थी मौत : गौरतलब है कि हुमायूंपुर गांव निवासी रोहित धनखड़ 28 नवंबर को अपने दोस्त बौंद कला निवासी जतिन के साथ उसकी बहन की ननद की शादी में शगुन डालने के लिए भिवानी के रेवाड़ा खेड़ा गांव में गया था. शादी समारोह में तिगड़ाना से आई बारात में शामिल कुछ युवकों से उसकी कहासुनी हो गई थी. बाद में उन युवकों ने रास्ता रोककर रोहित के साथ मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया. 29 नवंबर को रोहित की पीजीआईएमएस रोहतक में मौत हो गई थी. रोहित की मां सरोज की शिकायत पर भिवानी सदर पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया था.

महापंचायत में फैसले : इस मामले में धनखड़ खाप और परिजनों ने चंडीगढ़ में डीजीपी ओपी सिंह से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी. इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होने पर जाट भवन रोहतक में महापंचायत बुलाई गई थी. हुड्डा खाप के प्रधान ओमप्रकाश हुड्डा ने महापंचायत में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महापंचायत में 4 निर्णय लिए गए. अगर 16 दिसंबर तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इस केस को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की गई है. इसके अलावा 16 दिसंबर को खाप का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलकात करेगा. इसके अलावा परिवार को सरकारी नौकरी और एक करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है. ओमप्रकाश हुड्डा ने कहा कि अगर 16 तारीख तक मांगें नहीं मानी गई तो इससे भी बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी.