भैराणा धाम में महापंचायत, बेनीवाल बोले- संतों की पवित्र भूमि और पर्यावरण संरक्षण के लिए आर-पार की लड़ाई

भैराणा धाम में महापंचायत, बेनीवाल बोले- संतों की पवित्र भूमि और पर्यावरण संरक्षण के लिए आर-पार की लड़ाई
दादूपालक भैराणा धाम में लंबे समय से संतों का आंदोलन जारी है. संतों ने स्थायी समाधान निकलने तक आंदोलन की चेतावनी दी है.
Published : May 27, 2026 at 3:47 PM IST
जयपुर: जिले की मौजमाबाद तहसील में स्थित दादुपालका भैराणा धाम में रीको औद्योगिक क्षेत्र के विरोध में आज महापंचायत होने जा रही है. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जयपुर में जालूपुरा स्थित अपने आवास से भैराणा धाम के लिए समर्थकों के साथ रवाना हो गए हैं, जहां वे संतों के साथ महापंचायत में शामिल होंगे. इधर, प्रदेश के अलग-अलग इलाकों से रालोपा के कार्यकर्ता और समर्थक भी भैराणा पहुंच रहे हैं.
इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस इस पूरे मुद्दे को लेकर अलर्ट मोड पर है. भैराणा धाम के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. हनुमान बेनीवाल का कहना है कि संतो की पावनस्थली को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित इस महापंचायत में सरकार से आर-पार की लड़ाई होगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने संतों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
जयपुर के जालूपुरा स्थित आवास से भैराणा धाम में हो रही महापंचायत के लिए प्रस्थान कर रहा हूं,मेरे साथ चलने वाले व रास्ते में खड़े समर्थकों से अनुरोध है कि स्वागत के कार्यक्रम कम से कम रखे तथा वाहन धीमे चलाएं व ट्रैफिक को देखते हुए सड़क सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें |— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) May 27, 2026
इसे भी पढ़ें- बेनीवाल बोले- भैराणा धाम बचाने के लिए 27 मई को महापड़ाव, राजस्थान में तीसरी ताकत की जरूरत
कलेक्ट्रेट में हुई वार्ता, नहीं निकला हल: इससे पहले प्रशासन और साधु-संतों व संघर्ष समिति के बीच तीन दौर की वार्ता हुई है. जिसमें संभागीय आयुक्त वी. सरवन, कलेक्टर संदेश नायक और जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश वार्ता भी शामिल रहे. जिला प्रशासन का दावा है कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है. हालांकि, संघर्ष समिति और संतों ने इस पूरे मामले का स्थायी समाधान होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया है. वहीं, बेनीवाल ने अपने समर्थकों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में भैराणा धाम पहुंचने की अपील की है.
प्रशासन और साधु-संतों, संघर्ष समिति के बीच वार्ता।— District Collector & Magistrate, Jaipur (@DcDmJaipur) May 27, 2026
प्रशासन और भैराणा धाम बचाओ संघर्ष समिति के बीच तीसरे दौर की बातचीत।
संभागीय आयुक्त वी. सरवन, कलेक्टर संदेश नायक और जयपुर रेंज IG राहुल प्रकाश वार्ता में रहे शामिल।https://t.co/0fWmMpi12o pic.twitter.com/Lvl1OW0NZz
संतों ने किया अग्नितप, नहीं चेती सरकार: भैराणा धाम के पास करीब 800 बीघा में बिचून रीको औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है, जिसका संत समाज विरोध कर रहा है. संतों का कहना है कि दादुपालका भैराणा धाम संत दादूदयाल जी की मोक्ष स्थली है. यह स्थान दादूपंथ से जुड़े लोगों के लिए हरिद्वार के समान पवित्र है, लेकिन रीको के नाम पर यहां हजारों पेड़ों को काटा गया है और जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचाया गया है. इसके विरोध में संतों ने वहां तपती धूप में बैठकर अग्नितप भी किया. संतों ने समाधी भी ली.
इसे भी पढ़ें- Ground Report: भैराणा धाम में धधक रहा संतों का 'अग्नितप', महाआंदोलन की चेतावनी