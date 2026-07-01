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बिहार में ग्रामीणों का महापंचायत, 300 साल पुरानी चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियों को लेकर फूटा गुस्सा

रोहतास: बिहार के रोहतास में 300 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है. दरिहट थाना क्षेत्र के बेरकप गांव में ऐतिहासिक ठाकुरबाड़ी मंदिर से बेशकीमती मूर्तियों की चोरी से ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है. अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तिां चोरी हुए दस दिन से अधिक का समय बीत चुका है. इसके बावजूद, पुलिस प्रशासन अब तक न तो मूर्तियां बरामद कर सकी है और न ही चोरों को ही पकड़ पाई है.

गांव में महापंचायत: पुलिस की इस सुस्ती से नाराज ग्रामीणोों ने गांव में ही एक विशाल महापंचायत बुलाई. इस महापंचायत में ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ ऐतराज जताते हुए उन्हें मूर्तियों की जल्द बरामदगी करने के लिए खुला अल्टीमेटम दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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"ठाकुरबाड़ी से भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की मूर्ति चोरी हुए 10 दिन से ज्यादा समय हो चुका है. पुलिस इस पूरे मामले में निष्क्रिय है. चोरों का पता लगाने में विफल साबित हुई है. वही प्राचीन मूर्तियां भी बरामद नहीं की जा सकी है."- रौशन कुमार,ग्रामीण, बेरकप

लावारिस हालत में मिली थी माता सीता की मूर्ति: दरअसल 20 जून की रात अज्ञात चोरों ने गांव के ठाकुरबाड़ी मंदिर का ताला तोड़कर भगवान राम, माता सीता और श्री कृष्ण के करीब 300 वर्ष पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर ली थीं. अगले दिन ग्रामीण जब पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा पड़ा मिला और तीनों मूर्तियां गायब थीं. खोजबीन के दौरान गांव के बाधार में माता सीता की प्रतिमा लावारिस हालत में पड़ी मिली जबकि भगवान राम और श्री कृष्ण की मूर्तियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है.

ठाकुरबाड़ी मंदिर की मूर्ति चोरी होने पर महापंचायत (ETV Bharat)

10 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली: तब जाकर ग्रामीणों ने स्थानीय थाने को चोरी की वारदात की सूचना दी. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस न तो चोरों तक पहुंच सकी है और न ही मंदिर से चोरी गई प्राचीन मूर्तियों को बरामद कर सकी है. इससे लोगों में पुलिस की कार्यशाली को लेकर भारी नाराजगी है.