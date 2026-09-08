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अंकित बालियान हत्याकांड: आरोपी राहुल की मां बोली- 'पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे, लेकिन हमें परेशान ना करें'

सामने आई आरोपी की मां: महापंचायत के बाद हत्या के आरोपी राहुल की मां ने कहा कि "राहुल 4 साल से घर नहीं लौटा है. दो महीने पहले उसके पिता की मौत हो गई थी. वो तब भी घर नहीं आया. उसे हमने बेदखल किया हुआ है. पुलिस चाहे मेरी आंखों के सामने उसका एनकाउंटर कर दे, लेकिन पुलिस मुझे और छोटे बेटे को भी परेशान कर रही है. जबकि हम दोनों बेकसूर है. पुलिस के दबाव के कारण छोटा बेटा भी घर से लापता है. मेरी सरकार और प्रशासन से अपील है कि हमें परेशान ना किया जाए."

सोनीपत: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया के गांव शाहपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया. इस महापंचायत में शाहपुर गांव समेत आस-पास के गांवों के ग्रामीण शामिल हुए.

महापंचायत में परिवार को परेशान ना करने का फैसला: भोलू के चाचा रमेश ने कहा कि "कुख्यात भोलू शाहपुरिया पिछले 4 साल से फरार है. उसके परिवार ने भी उसे बेदखल कर रखा है. पंचायत का मानना है कि यदि भोलू अपराधी है, तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. भोलू शाहपुरिया का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. दो महीने पहले उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई थी, लेकिन भोलू उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ था. यूपी और हरियाणा पुलिस की लगातार दबिश के कारण परिवार और गांव में दहशत का माहौल है."

आरोपी भोलू ने इंस्टाग्राम पोस्ट कर ली थी हत्याकांड की जिम्मेदारी: ये मामला तब सुर्खियों में आया, जब 26 अगस्त को अंकित बालियान की हत्या के बाद भोलू के नाम से एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आई. इस इंस्टाग्राम पोस्ट में 'कोर्ट में गोली मारेंगे' गाने के जरिए हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था.

महापंचायत ने स्पष्ट किया कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. विशेष रूप से, गांव में महिलाओं और बच्चों को परेशान ना करने की अपील की गई. भोलू के चाचा रमेश ने यह भी बताया कि सिविल ड्रेस में पुलिस की पहचान नहीं हो पाती है, और यूपी पुलिस सिविल ड्रेस में गांव के लोगों को परेशान कर रही है.

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