बीकानेर में खेजड़ी की सुरक्षा की मांग को लेकर महापड़ाव, बाजार बंद, स्कूलों में आधे दिनों की छुट्टी

बीकानेर में महापड़ाव ( फोटो ईटीवी भारत बीकनेर )