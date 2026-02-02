बीकानेर में खेजड़ी की सुरक्षा की मांग को लेकर महापड़ाव, बाजार बंद, स्कूलों में आधे दिनों की छुट्टी
खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ मुहिम के तहत आयोजित महापड़ाव में शामिल होने के लिए पर्यावरण प्रेमी बीकानेर पहुंच रहे हैं.
Published : February 2, 2026 at 2:30 PM IST
बीकानेर : शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में खेजड़ी बचाओ अभियान को लेकर महापड़ाव सोमवार को शुरू हो गया. महापड़ाव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों के साथ हरियाणा से भी लोग पहुंच रहे हैं. संतों की सानिध्य और अगुवाई में शुरू हुए इस आंदोलन में मंच पर संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो वहीं अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वहां पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया. दिन भर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सभा के बाद रैली के रूप में सभी लोग शाम को कलेक्ट्रेट की ओर कूच करेंगे और बिश्नोई धर्मशाला के आगे अनिश्चितकालीन धरना देंगे.
खाने की व्यवस्था : महापड़ाव में शामिल होने के लिए एक लाख लोगों के लिए व्यवस्था की गई है और देसी हलवे के साथ ही उबले हुए चने प्रसाद के रूप में भोजन का भी इंतजाम किया गया है. पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में ही भोजन शाला में पंगत में बिठाकर लोगों को भोजन कराया जा रहा है. आंदोलन में महिलाओं की भी बराबर भागीदारी देखने को मिल रही है. गांव से बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेजड़ी बचाने की अभियान में शामिल होने के लिए पहुंच रहीं हैं.
इसे भी पढ़ें: बीकानेर में खेजड़ी बचाने की मांग लेकर कल से बेमियादी महापड़ाव
प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट : आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के अनुमान के चलते प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है. खुद रेंज आईजी हेमंत शर्मा और पुलिस अधीक्षक कविंद्र सिंह सागर पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड पहुंचे और वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से चर्चा की. सुरक्षा के इंतजाम के चलते भारी संख्या में पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. रेंज के दूसरे जिलों से भी पुलिस जाप्ता बीकानेर बुलाया गया है.
हर चेक पोस्ट पर गाड़ियों काजाम : बीकानेर जिले की प्रवेश सीमा के सभी रास्तों पर बाहर से आने वाली गाड़ियों के चलते जाम की स्थिति देखने को मिल रही है. उधर खेजड़ी बचाओ के समर्थन में बीकानेर में बाजार भी बंद नजर आए और शहर के प्रमुख बाजार, रेलवे स्टेशन रोड, रानी बाजार वोट गेट और महात्मा गांधी मार्ग पर दुकानें सुबह से ही नहीं खुली और लोगों ने बंद को अपना समर्थन दिया. वहीं सुरक्षा के मध्य नजर जिला शिक्षा अधिकारी ने दोपहर बाद स्कूलों के अवकाश की आदेश भी जारी किए हैं.
इसे भी पढ़ें:खेजड़ी काटने का जुर्माना 1 लाख करने की मांग, 2 फरवरी से बीकानेर में महापड़ाव