ओरण बचाने और पलायन रोकने को लेकर महापड़ाव, निकाला पैदल जुलूस, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

ओरण बचाने को लेकर आयोजित महापड़ाव में कहा कि जल्द ही ठोस निर्णय नहीं हुआ, तो आंदोलन उग्र किया जाएगा.

Villagers protesting
विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर: सीमावर्ती जिला जैसलमेर मंगलवार को एक बड़े जनआंदोलन का साक्षी बना. जब जल, जंगल और जमीन को बचाने की मांग को लेकर हजारों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे. जिला मुख्यालय स्थित वीर आलाजी मंदिर परिसर में सुबह से महापड़ाव शुरू हुआ और कुछ ही समय में पूरा क्षेत्र जनसैलाब में बदल गया. गांव-ढाणियों से पहुंचे पशुपालक, किसान, महिलाएं, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्र हुए और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा को अस्तित्व की लड़ाई बताया. महापड़ाव के बाद हजारों ग्रामीणों ने शहर के मुख्य मार्गों से पैदल जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया.

ग्रामीणों ने जताई ये चिंता: संतों की मौजूदगी में आयोजित इस महापड़ाव को सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों स्वरूप मिला. वक्ताओं ने कहा कि पारंपरिक ओरण, गोचर भूमि, जंगल क्षेत्र और जल स्रोत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. पशुधन, रोजगार और पर्यावरण संतुलन इन्हीं पर निर्भर है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन जारी रहा, तो आने वाली पीढ़ियों को पानी, चारा और रोजगार संकट का सामना करना पड़ेगा.

ओरण बचाने के लिए आगे आए लोग, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें: जैसलमेर में सोलर प्रोजेक्ट को भूमि आवंटन का विरोध तेज, निकाली आक्रोश रैली

Woman holding a placard during protest
विरोध प्रदर्शन के दौरान तख्ती थामे महिला (ETV Bharat Jaisalmer)

'पलायन का खतरा बढ़ा': ग्रामीणों ने मांग रखी कि ओरण और गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सुरक्षित दर्ज किया जाए. कंपनियों को जमीन आवंटन से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य हो तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यावरण प्रभाव का निष्पक्ष आकलन कराया जाए. आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि रामगढ़ और बसिया क्षेत्र में जमीन आवंटन से पलायन का खतरा बढ़ा है. उनका कहना है कि चरागाह और जल स्रोत खत्म हुए तो पशुपालक समुदाय को गांव छोड़ने पड़ेंगे.

Women participated in the protest
महापड़ाव में शामिल हुई महिलाएं (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें: जैसलमेर से जयपुर तक 'ओरण बचाओ पदयात्रा' शुरू, 21 फरवरी से विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना

Message given through placards
तख्तियों से दिया संदेश (ETV Bharat Jaisalmer)

प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया. उनका कहना है कि कई बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. आंदोलन का विस्तार अन्य क्षेत्रों तक भी हो गया है. रामगढ़ तहसील के आगे कई दिनों से धरना जारी है. वहीं तनोट माता मंदिर से जयपुर तक पदयात्रा निकाली जा रही है ताकि राज्य सरकार और समाज का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया जा सके. आंदोलनकारियों ने कहा कि यदि जल्द ठोस निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. प्रशासन की ओर से प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कर ज्ञापन लेने की जानकारी सामने आई है, लेकिन मंच से वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय चाहिए.

