ETV Bharat / state

ओरण बचाने और पलायन रोकने को लेकर महापड़ाव, निकाला पैदल जुलूस, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण ( ETV Bharat Jaisalmer )