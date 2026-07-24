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अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी: महंत वैदेही बल्लभ शरण ने चंपत राय को बताया निर्दोष

अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर मणिराम दास छावनी के सभागार में आयोजित विश्व हिंदू परिषद और संत समाज की संयुक्त बैठक में राम मंदिर से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा हुई. बैठक के बाद संतों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है और जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया गया, उसे जेल भेजा गया. ऐसे में पूरे संत समाज या ट्रस्ट पर सवाल उठाना उचित नहीं है. वहीं निर्णय लिया है कि धार्मिक माहौल खराब करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए जल्द ही संत समाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखेंगे.

महंत वैदेही बल्लभ शरण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराई है और "दूध का दूध, पानी का पानी" किया है. उनका कहना था कि यदि जांच में किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

आरोप लगाया कि कुछ "राम विरोधी" और "सनातन विरोधी" तत्व इस प्रकरण को आधार बनाकर राम मंदिर, संत समाज और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. उनका कहना था कि जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी कहा कि संत समाज भगवान श्रीराम, रामभक्तों और मंदिर निर्माण के कार्य के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है. कहा कि किसी भी व्यक्ति के दोषी होने पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है. उन्होंने पूरे मामले में चंपत राय को निर्दोष बताया.

मिथिलेश नंदनी शरण ने बताया कि राम मंदिर परिसर के कैश काउंटर पर कुछ कर्मचारियों ने चोरी की उसे एक निगेटिव संदेश से पूरे देश दुनिया में सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है. ट्रस्ट को ही नहीं बल्कि संतों को भी अपमानित करने का कार्य किया गया. इसके लिए आज एक स्वर से संतों ने मिथ्या आरोप बताते हुए, राम विरोधियों को समाज में सामने लाने का प्रयास करेगी. इस प्रकार में जो भी शामिल थे. उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सभी जेल में बंद हैं, लेकिन कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं.

उदासीन ऋषि आश्रम रानोपाली के महंत डॉ. भरत दास ने कहा-राम जन्मभूमि और अयोध्या को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चंपत राय पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और संत समाज उनके साथ खड़ा है. महंत ने कहा कि रामलला और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं पहले से व्यवस्थित हैं और जरूरत के अनुसार उन्हें आगे और बेहतर बनाया जाएगा.