ETV Bharat / state

अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी: महंत वैदेही बल्लभ शरण ने चंपत राय को बताया निर्दोष

अयोध्या में संतों का बड़ा फैसला, धार्मिक माहौल खराब करने वालों पर होगी कार्रवाई, सीएम को लिखेंगे पत्र.

Photo Credit; ETV Bharat
राम मंदिर चंदाचोरी पर अयोध्या में संतों की बैठक. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 10:39 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अयोध्या: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर मणिराम दास छावनी के सभागार में आयोजित विश्व हिंदू परिषद और संत समाज की संयुक्त बैठक में राम मंदिर से जुड़े घटनाक्रम पर चर्चा हुई. बैठक के बाद संतों ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है और जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया गया, उसे जेल भेजा गया. ऐसे में पूरे संत समाज या ट्रस्ट पर सवाल उठाना उचित नहीं है. वहीं निर्णय लिया है कि धार्मिक माहौल खराब करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए जल्द ही संत समाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखेंगे.

महंत वैदेही बल्लभ शरण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराई है और "दूध का दूध, पानी का पानी" किया है. उनका कहना था कि यदि जांच में किसी और की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

आरोप लगाया कि कुछ "राम विरोधी" और "सनातन विरोधी" तत्व इस प्रकरण को आधार बनाकर राम मंदिर, संत समाज और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. उनका कहना था कि जिन्होंने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

यह भी कहा कि संत समाज भगवान श्रीराम, रामभक्तों और मंदिर निर्माण के कार्य के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है. कहा कि किसी भी व्यक्ति के दोषी होने पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है. उन्होंने पूरे मामले में चंपत राय को निर्दोष बताया.

मिथिलेश नंदनी शरण ने बताया कि राम मंदिर परिसर के कैश काउंटर पर कुछ कर्मचारियों ने चोरी की उसे एक निगेटिव संदेश से पूरे देश दुनिया में सनातन धर्म को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है. ट्रस्ट को ही नहीं बल्कि संतों को भी अपमानित करने का कार्य किया गया. इसके लिए आज एक स्वर से संतों ने मिथ्या आरोप बताते हुए, राम विरोधियों को समाज में सामने लाने का प्रयास करेगी. इस प्रकार में जो भी शामिल थे. उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. सभी जेल में बंद हैं, लेकिन कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं.

उदासीन ऋषि आश्रम रानोपाली के महंत डॉ. भरत दास ने कहा-राम जन्मभूमि और अयोध्या को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि चंपत राय पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और संत समाज उनके साथ खड़ा है. महंत ने कहा कि रामलला और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाएं पहले से व्यवस्थित हैं और जरूरत के अनुसार उन्हें आगे और बेहतर बनाया जाएगा.

वैष्णव अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास ने कहा कि अयोध्या के संतों को रामलला के दर्शन में पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए. उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव का बैठक में मौजूद सभी संतों और संगठन के पदाधिकारियों ने समर्थन किया.

मणिरामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने कहा कि संत समाज का मुख्य विषय राष्ट्र और उसकी सुरक्षा है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रद्रोही ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है. चोरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हर जगह होती हैं और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है, साथ ही स्पष्ट किया कि बैठक में काशी और मथुरा के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई.

विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा ने ट्रस्ट पदाधिकारियों की ईमानदारी और निष्पक्षता पर संत समाज का विश्वास जताया. उन्होंने कहा कि चंपतराय को लेकर बताया कि वह श्री राम के सच्चे भक्त है. वो किसी भी अपराध में सम्मिलित नहीं हो सकते है. ऐसा सभी संतों का विश्वास है.

बैठक के दौरान विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी में प्रबंध समिति के सदस्य दिनेश चंद्र, बजरंग लाल बांगड़ा, गजेंद्र कुमार, कौशल किशोर, अशोक सिंह के अलावा संतों में महंत कमलनयन दास, राजकुमार दास, महंत रामानन्द दास, महंत राघवेश दास वेदांती, निवाड़ी अनी अखाड़ा के श्री महंत मुरली दास, महंत भरत दास, संजय दास, शशिकांत दास समेत 200 से अधिक संत महंत शामिल रहे.

ये भी पढ़ें- राम मंदिर चढ़ावा चोरी: 39 घंटे की रिमांड के बाद टिन्नू और मनीष जेल भेजे गए, टिन्नू का दावा 'चोरी की भनक चंपत राय को नहीं थी'

TAGGED:

अयोध्या राममंदिर चढ़ावा चोरी मामला
VHP MEETING AYODHYA SANT SAMAJ
RAM MANDIR DONATION SCAM
AYODHYA NEWS TODAY
RAM MANDIR CHADHAVA CHORI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.