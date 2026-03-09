ETV Bharat / state

कोटा: ब्रह्मलीन हुए थेकड़ा शिवपुरी धाम के सनातन पुरी महाराज, आश्रम में दी गई समाधि

आश्रम में ही गई समाधि: बैकुंठ यात्रा में उनके आश्रम के चेले नागा साधु महेशपुरी, इतवारपुरी व छबड़ा के चंदनपुरी शामिल हुए हैं. अंतिम दर्शन का समय 11:15 से 1:00 के बीच रखा गया है. जिसके बाद उन्होंने समाधि दी गई. बीएस शेखावत ने बताया कि शिवपुरी धाम से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़े हुए हैं और सभी सनातन पुरी महाराज के बैकुंठ धाम जाने पर दुखी हैं. सभी की आंखें नाम हैं. बड़ी संख्या में उनके अंतिम दर्शन के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं.

सनतान पुरी के सेवादार शिष्य बीएस शेखावत का कहना है कि सुबह 8:00 बजे थेकड़ा शिवपुरी धाम परिसर से उनकी अंतिम यात्रा बैकुंठ यात्रा निकाली गई. यह यात्रा थेकड़ा इलाके की कई कॉलोनियों से होती हुई कंचन रिसॉर्ट के सामने से वापस शिवपुरी धाम पहुंची है, जहां पर महाराज सनातन पुरी को समाधि दी गई. उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में जिस जगह पर सनातन पुरी महाराज बिराजते थे, उसी जगह पर उनकी समाधि बनाई गई है.

कोटा: शहर के शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग स्थापित करने वाले संत सनातन पुरी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं. उन्होंने रविवार को जयपुर में अंतिम सांस ली, जहां अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था. इसके बाद उनकी देह को कोटा लाया गया. सोमवार को थेकड़ा इलाके में बैकुंठ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और उनके भक्त शामिल हुए

2022 में हुआ था ऑपरेशन: थेकड़ा आश्रम के सेवादार शिष्य श्रीलाल गुंजल ने बताया कि सनातन पुरी महाराज के साल 2022 में लिवर में गांठ का ऑपरेशन हुआ था. इसके बाद से स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां हो गई थीं. वो करीब एक माह से अस्वस्थ चल रहे थे, इसलिए उन्हें जयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर तबीयत में सुधार नहीं हुआ. सेवादार शिष्य महावीर नामा ने बताया कि लिवर कैंसर का भी उपचार चल रहा था. इसके साथ ही किडनी भी फेल हो चुकी थी.

वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे: उन्होंने बताया कि सनतान पुरी महाराज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. वह लगातार कई सालों से फलाहार पर ही निर्भर थे. वहीं, शिष्य विपुल अग्रवाल ने बताया कि सनातन पुरी महाराज हिंदू संगठनों व समाज के साथ कई बार आंदोलन में भी शामिल रहे हैं. वे धार्मिक प्रचार प्रसार के कई कार्यक्रमों में शामिल होते थे, जहां पर अपनी ओजस्वी वाणी से श्रोताओं और भक्तों का मार्गदर्शन करते थे. इसके साथ ही वह अनंत चतुर्दशी आयोजन समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं.

आश्रम में स्थापित शिवलिंग (ETV Bharat Kota)

मंदिर में स्थापति किए 525 ज्योतिर्लिंग: बीएस शेखावत ने जानकारी दी कि दिवंगत नागा साधु राणा रामपुरी महाराज थेकड़ा में शिवपुरी धाम में रहते थे. यहां पहले 500 साल पुराना धुना (छोटा मन्दिर) हुआ करता था. वे 1980 के आसपास नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए गए. उन्हें प्रसाद, बेलपत्र, अगरबत्ती व माला मंदिर में नहीं ले जाने दिया गया. दर्शन के लिए लाइन थी और पूजा सामग्री को सुरक्षाकर्मी लेते व धक्का देकर आगे निकालते थे. ऐसे में नागा साधु राणाराम पुरी ने तय किया कि ऐसा धाम बनाएंगे, जहां महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार में लाखों लोग पूजा कर सके.

इसके बाद शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग स्थापना करने की शुरुआत हुई. उनका देहांत 1987 में हो गया, जिसके बाद सनातन पुरी महाराज ने इसकी कमान संभाली और 2007 में मंदिर में शिवलिंग स्थापना शुरू हुई. यहां पर 525 शिवलिंग स्थापित कि गए हैं. शिवपुरी धाम में स्थापित शिवलिंग स्वास्तिक की संरचना में बने हुए हैं. श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए सभी 525 शिवलिंग तक पहुंच सकते हैं. सावन और महाशिवरात्रि में यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. सनातन पुरी महाराज कहते थे कि मंदिर में 525 शिवलिंग हैं. इनको जोड़ने पर 12 आता है, ऐसे में यहां दर्शन व पूजा करने वाले श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिलता है.