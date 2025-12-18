ETV Bharat / state

'बहराइच का नाम बदलना चाहिए'; महंत राजू दास बोले- शिक्षण संस्थानों में भी हिजाब पर लगे प्रतिबंध

हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की बैठक में शामिल होने बहराइच पहुंचे अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत.

हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की बैठक में शामिल हुए महंत राजू दास
हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की बैठक में शामिल हुए महंत राजू दास (Video credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 18, 2025 at 10:55 PM IST

बहराइच/अयोध्या : अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास गुरुवार को हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की बैठक में शामिल होने बहराइच पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब हटाने विवाद मामले में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि स्कूल विद्या का मंदिर है उसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए. महंत राजू दास ने शिक्षण संस्थानों से हिजाब पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो देश में रहकर साजिश कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि तत्काल बहराइच का नाम बदलना चाहिए.

उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा इसी भाव और भावना के साथ हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की बैठक सनातनियों को जगाने का कार्य था. उन्होंने कहा कि कार्यशाला में हम हिंदुत्वादी भाइयों से सनातन पर संवाद करने के लिये आये हुए हैं. उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी हिंदूवादी संगठनों से अनुरोध करूंगा कि वह आकर यहां पर कार्य सेवा करें. अब सिर्फ राष्ट्रवादी चलेगा.

उन्होंने कहा कि हम आह्वाहन करते हैं हिंदू सेवा सुरक्षा संघ के अलावा सभी हिंदूत्ववादी संगठनों से कि अब आगे आओ और विदेशी आक्रांत का कोई नाम और विदेशी आक्रमणकरियों का कोई निशान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, चाहे वह 800 वर्षों तक शासन करने वाला चोरों का शासन हो या 200 वर्ष तक राज करने वाला गोरों का शासन हो.

उन्होंने कहा कि आक्रांता के नाम पर कोई निर्माण नहीं होने देंगे. मैं सभी विपक्षी दलों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि हमारा समर्थन करिए हमारा सहयोग करिए. प्रशासन से निवेदन है कि सरकार माने नहीं तो हम लोग स्वयं कार्य सेवा करके हाथ से उखाड़ कर फेंकेंगे.

अयोध्या में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी पार्टी : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने गुरुवार को कार्यालय का उद्घाटन किया. इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष शुऐब वारसी राजू और सेंट्रल संयुक्त सचिव रेहान सिद्दीकी और कार्यकर्ताओं ने माला पहनकर उनका भव्य स्वागत किया. प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में महिला का हिजाब हटाने और यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान की निंदा की. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय, समान अधिकार और संविधान की मूल भावना के तहत जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी.

बहराइच में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी मौलाना गिरफ्तार : जिले में मदरसे में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है. पीड़िता की मां का आरोप है कि मौलाना ने उनकी बेटी को मदरसे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया था. जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया. इस मामले में क्षेत्राधिकारी पहुप सिंह ने बताया कि शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.


