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"मंदिर छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो मार देंगे", नोएडा के बिसरख शिव मंदिर के महंत ने DM से मांगी सुरक्षा

महंत रामदास ने प्रशासन को दिया शिकायत पत्र: महंत रामदास के शिकायत पत्र के अनुसार, गांव बिसरख के निवासी दिनेश (पुत्र स्व० गजराज) और विवेक (पुत्र हाकिम सिंह) अन्य साथियों के साथ मिलकर मंदिर परिसर और उसकी जमीनों पर अवैध निर्माण व कब्जा करने की नीयत से लगातार उपद्रव कर रहे हैं.

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जो रावण की जन्मस्थली और तपस्या स्थल के रूप में विख्यात है, अब एक विवाद और बड़े खतरे के साये में है. मंदिर के प्रधान महंत रामदास ने प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है.

मंदिर की जमीनों पर अवैध कब्जे की कोशिश का लगाया आरोप: महंत रामदास द्वारा दी गई लिखित शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपी मंदिर की धार्मिक मर्यादा और पवित्रता को आघात पहुंचा रहे हैं. पूर्व में भी मंदिर परिसर में पूजा-पाठ और श्रद्धालुओं के आवागमन को बाधित किया गया था. आरोप है कि यदि समय रहते प्रशासन ने कठोर कार्रवाई नहीं की, तो मंदिर परिसर में कोई बड़ी अप्रिय घटना घट सकती है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है.

आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की: महंत रामदास ने प्रशासन से मांग कि है आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज कार्रवाही की जाये. उनकी और मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. मंदिर की जमीन का राजस्व अभिलेखों के आधार पर सीमांकन कराकर अवैध कब्जे रोके जाएं.

जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार: पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाले बिसरख के इस प्राचीन शिव मंदिर के महंत अब अपनी ही सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं. उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के सामने अपनी व्यथा रखी है. अब देखना यह होगा कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस और प्रशासन इस मामले में दबंगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करता है और मंदिर की पवित्रता तथा महंत की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है.

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