मंहत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामला; हाईकोर्ट ने आद्या प्रसाद तिवारी की जमानत याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की खुदखुशी के मामले में आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

Published : November 3, 2025 at 10:24 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की खुदखुशी के मामले में आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव ने आद्या प्रसाद की जमानत अर्जी पर दिया है.

हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी: प्रयागराज के जार्ज टाउन थाने में 2021 में मंहत नरेंद्र गिरि की आत्महत्या मामले में आद्या तिवारी पर मुकदमा दर्ज किया गया था. उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है. इस समय वह जेल में है. हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की थी. याची अधिवक्ता का कहना था कि अपीलकर्ता पहली बार अपराध के आरोप में हैं.

सीबीआई ने लगाया सहयोग न करने का आरोप: सजा की अधिकतम अवधि का एक-तिहाई हिस्सा जेल में बिता चुके हैं. इसके आधार पर उन्होंने रिहाई की मांग की थी. सीबीआई और पीड़ित पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया कि वह जेल में बंद हैं, लेकिन सहयोग नहीं कर रहा है. मुकदमे विचारण में देरी कर रहा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत देने से इंकार कर दिया.

आद्या तिवारी को आरोपी बनाया गया था: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के बाद मिले सुसाइड नोट में संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान (लेटे हनुमानजी) मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी को आरोपी बनाया गया था. प्रयागराज में कौधियारा थाना क्षेत्र के दीवान के पूरा गांव का मूल निवासी आद्या प्रसाद तिवारी करीब 18 साल पहले महंत नरेंद्र गिरि के संपर्क में आया था.

मंदिर की दो दुकानों को किराए पर लिया था: महंत नरेंद्र गिरि ने उसे मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया था. धीरे-धीरे आद्या प्रसाद तिवारी ने अपने बच्चों को भी मंदिर से जोड़ दिया था. महंत को विश्वास में लेने के बाद उसने मंदिर की दो दुकानों को किराए पर लिया. एक दुकान में बड़े बेटे राजेश तिवारी को फूल माला और दूसरे दुकान में छोटे बेटे संदीप तिवारी को प्रसाद का दुकान करा दी थी.

ALLABANAD HIGH COURT REJECTS BAIL
AADYA PRASAD TIWARI BAIL PLEA
MAHANT NARENDRA GIRI SUICIDE CASE

