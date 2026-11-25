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'75 की उम्र में मोदी पीएम बने, अब योगी को मिले मौका..' गया में श्रीमहंत नारायण गिरी महाराज ने की मांग

जूना अखाड़ा के दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्रीमहंत नारायण गिरी जी महाराज ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में यूपी के जूना अखाड़ा के दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्रीमहंत नारायण गिरी जी महाराज पहुंचे. नारायण गिरी जी महाराज ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की है और कहा है, अब उन्हें मौका दिया जाना चाहिए. यह भी कहा कि 75 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने. अब योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए.

योगी आदित्यनाथ की तारीफ