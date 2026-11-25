'75 की उम्र में मोदी पीएम बने, अब योगी को मिले मौका..' गया में श्रीमहंत नारायण गिरी महाराज ने की मांग
Yogi Adityanath PM Demand: श्रीमहंत नारायण गिरी जी महाराज ने योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की. रिपोर्ट- रत्नेश कुमार
Published : November 25, 2026 at 4:05 PM IST
गया: बिहार के गया में यूपी के जूना अखाड़ा के दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्रीमहंत नारायण गिरी जी महाराज पहुंचे. नारायण गिरी जी महाराज ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग की है और कहा है, अब उन्हें मौका दिया जाना चाहिए. यह भी कहा कि 75 वर्ष की उम्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने. अब योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए.
योगी आदित्यनाथ की तारीफ
यूपी के जूना अखाड़ा के दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्रीमहंत नारायण गिरी जी महाराज बुधवार को गया में पहुंचे. गया में उन्होंने प्रेस को संबोधित किया. प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में राज्य में विकास के बहुतेरे कम हुए हैं.
योगी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग
उन्होंने कहा कि अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए. नारायण गिरी महाराज ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 75 वर्ष की उम्र के बाद बदलाव होना चाहिए. लेकिन 75 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने. वहीं, अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए.
नारायण गिरी महाराज ने योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह से उन्होंने कई विकास के कई काम किए हैं और विकास हुआ है, यदि उन्हें देश की जिम्मेदारी मिलती है, तो भारत में विकास काफी होगा.
हरिद्वार कुंभ को लेकर दी जानकारी
नारायण गिरी महाराज ने हरिद्वार कुंभ मेले के संदर्भ में भी मीडिया को जानकारी दी. कहा कि कुंभ मेले में बिहार से लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं. कुंभ मेले को लेकर नगर प्रवेश की प्रक्रिया हुई है. नारायण गिरी महाराज ने कहा कि 1 दिसंबर को भूमि की पूजन होगी. वही 6 मार्च, 8 मार्च और 14 मार्च को अमृत स्नान होना है.
नारायण गिरी महाराज ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकसित हो चुका है. यूपी में इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस बदले जाने की संभावना को लेकर कहा कि यह बीजेपी का मामला है. यह वही पार्टी बता सकते हैं. अभी योगी जी को आने देना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 75 वर्ष के बाद बदलाव होना चाहिए, लेकिन वे प्रधानमंत्री बने. अब योगी आदित्यनाथ को मौका देना चाहिए.
"हम लोग राजनीति पर नहीं बोलते हैं. हम लोग मंदिरों की सेवा करते हैं. फिर भी यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी काम किए है. कई विकास के काम हुए हैं. ऐसे ऐसे काम हुए हैं, जो नहीं हो रहे थे. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाए जाना चाहिए, ताकि देश का और विकास हो सके."- श्रीमहंत नारायण गिरी जी महाराज, जूना अखाड़ा के दूधेश्वर पीठाधीश्वर
ये भी पढ़ें
Maha Kumbh 2025 : जूना अखाड़े के साधु-संत आज करेंगे नगर प्रवेश
'आखिरकार गरीबी हमारे देश से विदा हो रही है': पीएम मोदी ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का दिया हवाला, कहा- 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले