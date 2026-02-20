गांजा बेचने का विरोध करने पर लखनऊ में पुजारी की हत्या; 20 फीट गहरे गड्ढे में फेंकी लाश
काकोरी एसीपी शकील अहमद ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची थी. मामले की जांच की जा रही है.
Published : February 20, 2026 at 4:25 PM IST
लखननऊ: राजधानी के दुबग्गा इलाके में आश्रयहीन कॉलोनी स्थित शीतला माता मंदिर में पिछले 40 वर्षों से सेवा कर रहे कल्लू प्रजापति उर्फ कल्लू बाबा (60) की दबंगों ने हत्या कर दी. परिजनों का आरोप है कि मंदिर के समीप महिला गांजा बेच रही थी. इसका विरोध करने पर आरोपियों ने पुजारी को मंदिर से खींचकर सड़क पर पीटा, नाली में डुबोया और फिर गला घोंटकर उनकी जान ले ली. कातिलों ने शव को मंदिर के पीछे ही 20 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया. शुक्रवार सुबह खून से लथपथ शव मिला. पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है.
रात के अंधेरे में रची गई साजिश: परिजनों और भाई पुत्तीलाल के अनुसार, घटना 19 फरवरी गुरुवार की रात की है कि आरोपियों ने रात में मंदिर की लाइट बंद कर दी थी, जिसे लेकर कल्लू बाबा की उनसे कहासुनी हुई थी. दबंगों ने बाबा को मंदिर से बाहर खींच लिया और सड़क पर बेरहमी से पीटा. उनके माथे पर भारी वस्तु से वार किया गया और फिर गला घोंट दिया गया. आरोप है कि मारने से पहले उन्हें नाली में भी डुबोया गया था.
20 फीट गहरे गड्ढे में मिला शव: शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे स्थानीय युवक गोलू ने मंदिर के पीछे एक गहरे गड्ढे में बाबा का शव देखा. बाबा का शरीर खून से लथपथ था. उनके माथे पर गहरे घाव थे और गले पर गला घोंटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को मंदिर के पीछे करीब 20 फीट गहरे गड्ढे में फेंक दिया था, ताकि किसी की नजर न पड़े.
महिला, उसके दो भाइयों पर हत्या का आरोप: परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली एक महिला और उसके दो भाइयों पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है. बाबा के भाई ने बताया कि मंदिर के पास रहने वाली महिला गांजा बेचती थी. कल्लू बाबा अक्सर इसका विरोध करते थे, जिसकी वजह से उनसे अक्सर लड़ाई होती रहती थी. पुलिस की जांच में इस विवाद की पुष्टि हुई है.
एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि वारदात की सूचना मिलते ही फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस गांजा तस्कर महिला और उसके भाइयों के एंगल पर जांच कर रही है. इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है. संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
