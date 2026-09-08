ETV Bharat / state

त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर की महंत माई शंकर गिरि हुईं ब्रह्मलीन, शोक में डूबी मंदाकिनी घाटी, जानें 'गिरि' नाम का रहस्य

रुद्रप्रयाग: मंदाकिनी की कल-कल धारा मंगलवार सुबह जैसे एक पल को ठहर गई. पहाड़ की हवाओं में भी एक अनकहा सन्नाटा उतर आया. तिलवाड़ा स्थित त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर की महंत माई शंकर गिरि ब्रह्मलीन हो गईं. उनके महाप्रयाण का समाचार मिलते ही मंदाकिनी घाटी शोक में डूब गई. मंदिर की घंटियां वहीं थीं, भगवान त्रिपुरेश्वर वहीं थे, श्रद्धालुओं की आस्था वही थी, लेकिन उस आस्था को वर्षों से साधना और सेवा की लौ से सींचने वाली माई शंकर गिरि अब देह रूप में उनके बीच नहीं थीं.

मंदाकिनी घाटी की संत परंपरा का दीप बुझा: माई शंकर गिरि का जीवन शिव भक्ति, साधना, त्याग और सेवा की ऐसी यात्रा रहा, जिसमें दिखावा कहीं नहीं था. सादगी उनका आभूषण थी और आध्यात्मिक साधना उनका जीवन. त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर से उनका संबंध केवल महंत के रूप में नहीं था, बल्कि उन्होंने मंदिर की धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक वातावरण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उनका सानिध्य किसी आशीर्वाद से कम नहीं माना जाता था.

महंत माई शंकर गिरि ब्रह्मलीन: उनके व्यक्तित्व में तपस्विनी की कठोर साधना के साथ मां जैसी ममता भी दिखाई देती थी. दूर-दराज से मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु उनसे मिलते, अपनी बात रखते और आध्यात्मिक संबल लेकर लौटते. उनके सहज और आत्मीय व्यवहार ने उन्हें क्षेत्र के लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिया. यही कारण रहा कि उनके ब्रह्मलीन होने की खबर ने केवल मंदिर परिसर ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों और पूरी मंदाकिनी घाटी को भीतर तक झकझोर दिया.

त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर की महंत के महाप्रयाण से शोक में डूबी घाटी: मंगलवार सुबह जैसे-जैसे खबर फैली, वैसे-वैसे त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर की ओर कदम बढ़ते चले गए. कोई आंखों में आंसू लिए पहुंचा, तो कोई मौन खड़ा होकर उस संतात्मा को नमन करता रहा, जिसने अपना जीवन भगवान शिव की साधना में अर्पित कर दिया था. अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरों पर गहरा दुःख था. मंदिर परिसर में हर-हर महादेव का जयघोष गूंजता रहा, लेकिन उस जयघोष के बीच अपनों को खोने का दर्द भी साफ महसूस किया जा सकता था.