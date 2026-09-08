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त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर की महंत माई शंकर गिरि हुईं ब्रह्मलीन, शोक में डूबी मंदाकिनी घाटी, जानें 'गिरि' नाम का रहस्य

मंदाकिनी घाटी की संत परंपरा का दीप बुझा, माई शंकर गिरि ब्रह्मलीन,अंतिम दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, शिव साधना, सेवा और सादगी को समर्पित रहा जीवन

MAI SHANKAR GIRI
महंत माई शंकर गिरि का महाप्रयाण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2026 at 1:59 PM IST

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रुद्रप्रयाग: मंदाकिनी की कल-कल धारा मंगलवार सुबह जैसे एक पल को ठहर गई. पहाड़ की हवाओं में भी एक अनकहा सन्नाटा उतर आया. तिलवाड़ा स्थित त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर की महंत माई शंकर गिरि ब्रह्मलीन हो गईं. उनके महाप्रयाण का समाचार मिलते ही मंदाकिनी घाटी शोक में डूब गई. मंदिर की घंटियां वहीं थीं, भगवान त्रिपुरेश्वर वहीं थे, श्रद्धालुओं की आस्था वही थी, लेकिन उस आस्था को वर्षों से साधना और सेवा की लौ से सींचने वाली माई शंकर गिरि अब देह रूप में उनके बीच नहीं थीं.

मंदाकिनी घाटी की संत परंपरा का दीप बुझा: माई शंकर गिरि का जीवन शिव भक्ति, साधना, त्याग और सेवा की ऐसी यात्रा रहा, जिसमें दिखावा कहीं नहीं था. सादगी उनका आभूषण थी और आध्यात्मिक साधना उनका जीवन. त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर से उनका संबंध केवल महंत के रूप में नहीं था, बल्कि उन्होंने मंदिर की धार्मिक परंपराओं और आध्यात्मिक वातावरण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था. मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उनका सानिध्य किसी आशीर्वाद से कम नहीं माना जाता था.

महंत माई शंकर गिरि ब्रह्मलीन: उनके व्यक्तित्व में तपस्विनी की कठोर साधना के साथ मां जैसी ममता भी दिखाई देती थी. दूर-दराज से मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु उनसे मिलते, अपनी बात रखते और आध्यात्मिक संबल लेकर लौटते. उनके सहज और आत्मीय व्यवहार ने उन्हें क्षेत्र के लोगों के दिलों में विशेष स्थान दिया. यही कारण रहा कि उनके ब्रह्मलीन होने की खबर ने केवल मंदिर परिसर ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों और पूरी मंदाकिनी घाटी को भीतर तक झकझोर दिया.

त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर की महंत के महाप्रयाण से शोक में डूबी घाटी: मंगलवार सुबह जैसे-जैसे खबर फैली, वैसे-वैसे त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर की ओर कदम बढ़ते चले गए. कोई आंखों में आंसू लिए पहुंचा, तो कोई मौन खड़ा होकर उस संतात्मा को नमन करता रहा, जिसने अपना जीवन भगवान शिव की साधना में अर्पित कर दिया था. अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरों पर गहरा दुःख था. मंदिर परिसर में हर-हर महादेव का जयघोष गूंजता रहा, लेकिन उस जयघोष के बीच अपनों को खोने का दर्द भी साफ महसूस किया जा सकता था.

शिव साधना, सेवा और सादगी को समर्पित रहा जीवन: संत समाज और श्रद्धालुओं ने माई शंकर गिरि के निधन को मंदाकिनी घाटी की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के लिए अपूरणीय क्षति बताया. उनका कहना था कि कुछ व्यक्तित्व केवल अपने जीवनकाल तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपनी साधना, संस्कार और सेवा से आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ जाते हैं. माई शंकर गिरि भी ऐसी ही संत थीं, जिनकी स्मृतियां त्रिपुरेश्वर महादेव मंदिर की हर घंटी, हर पूजा और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था में लंबे समय तक जीवित रहेंगी.

अंतिम दर्शन को उमड़े श्रद्धालु: उनके महाप्रयाण से मंदिर परिसर में एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ है, जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है. जिस स्थान पर कभी उनकी साधना और उपस्थिति श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति देती थी, वहां अब उनकी स्मृतियां ही सबसे बड़ी धरोहर बन गई हैं. माई शंकर गिरि चली गईं, लेकिन उनकी शिव भक्ति की लौ बुझी नहीं है. वह त्रिपुरेश्वर महादेव की शरण में जीवन अर्पित कर गईं और अब उसी शिव में विलीन हो गईं, जिनकी साधना को उन्होंने अपना सर्वस्व माना. मंदाकिनी घाटी की संत परंपरा ने मंगलवार को अपनी एक ऐसी साधिका खो दी, जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस होती रहेगी.

श्रद्धालुओं ने त्रिपुरेश्वर महादेव से की ये प्रार्थना: श्रद्धालुओं ने भगवान त्रिपुरेश्वर महादेव से प्रार्थना की कि दिवंगत संतात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके अनुयायियों, संत समाज एवं शोकाकुल क्षेत्रवासियों को इस गहन पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

माई के 'गिरि' नाम का रहस्य: संत परंपरा में 'गिरि' नाम दशनामी संप्रदाय के कारण पड़ता है, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित संन्यासी परंपरा का एक हिस्सा है. आदि शंकराचार्य ने संन्यासियों को व्यवस्थित करने के लिए 10 मुख्य नाम (दशनाम) तय किए थे. इनमें गिरि, पुरी, पर्वत, सागर, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम शामिल हैं. 'गिरि' शब्द का संबंध पर्वत या पहाड़ी से है. यह नाम संत की प्रवृत्ति यानी स्थिरता और उच्च साधना या उनके गुरु की परंपरा के आधार पर दीक्षा के समय रखा जाता है. इस उपनाम से यह पता चलता है कि संत किस अखाड़े, मठ या संप्रदाय से जुड़े हैं. 'गिरि' उपनाम वाले संत मुख्य रूप से भगवान शिव के संन्यासी स्वरूप और अखाड़ों विशेषकर जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं. महंत माई शंकर गिरि दशनामी संप्रदाय के जूना अखाड़े से संबंध रखती थीं.
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