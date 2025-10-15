ETV Bharat / state

मथुरा में अक्षत महोत्सव; धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- सनातन धर्म के लोग एकजुट रहें, तभी भारत विकसित होगा

मथुरा: सनातन एकता का संदेश लेकर निकलने वाली पदयात्रा का शंखनाद हो गया है. बुधवार को बागेश्वर धाम सरकार के महंत पं. धीरेंद्र शास्त्री ने मथुरा में पदयात्रा में शामिल होने के लिए सामाजिक संगठनों के लोगों को अक्षत दिया. यह प्रोग्राम गोवर्धन रोड स्थित श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के प्रांगण में हुआ. बिना एंट्री पास के लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया.

सनातन धर्म के लोग एकजुट हों: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री बुधवार को मथुरा पहुंचे. गोवर्धन रोड पर स्थित श्रीजी बाबा बाल विद्या मंदिर के मैदान में अक्षत महोत्सव हुआ. बागेश्वर धाम की पद यात्रा 7 नवंबर से दिल्ली से शुरू होने जा रही है. इसका समापन 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर दर्शन यमला पूजन के साथ होगा. सनातन धर्म के लोगों को एकजुट करने के लिए यह पदयात्रा निकाली जा रही है.

सामाजिक संगठनों के लोगों को अक्षत दिया गया. (Video Credit: ETV Bharat)

पदयात्रा दिल्ली से शुरू होगी: बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा 7 नवंबर से दिल्ली छत्तरपुर दिल्ली सिक्का ठानी शक्तिपीठ मंदिर से शुरू होगी. 150 किलोमीटर की अवधि 10 दिनों में पैदल यात्रा धीरेंद्र शास्त्री अपने लाखों समर्थकों सनातन धर्म हिंदुओं के साथ शुरू करने जा रहे हैं. श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन दर्शन करने के बाद 16 नवंबर को यमुना पूजन के साथ पदयात्रा का समापन किया जाएगा.