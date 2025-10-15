ETV Bharat / state

मथुरा में अक्षत महोत्सव; धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- सनातन धर्म के लोग एकजुट रहें, तभी भारत विकसित होगा

बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेंद्र शास्त्री मथुरा पहुंचे. वह गोवर्धन रोड पर श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए.

मथुरा: सनातन एकता का संदेश लेकर निकलने वाली पदयात्रा का शंखनाद हो गया है. बुधवार को बागेश्वर धाम सरकार के महंत पं. धीरेंद्र शास्त्री ने मथुरा में पदयात्रा में शामिल होने के लिए सामाजिक संगठनों के लोगों को अक्षत दिया. यह प्रोग्राम गोवर्धन रोड स्थित श्रीजी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के प्रांगण में हुआ. बिना एंट्री पास के लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया.

सनातन धर्म के लोग एकजुट हों: बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री बुधवार को मथुरा पहुंचे. गोवर्धन रोड पर स्थित श्रीजी बाबा बाल विद्या मंदिर के मैदान में अक्षत महोत्सव हुआ. बागेश्वर धाम की पद यात्रा 7 नवंबर से दिल्ली से शुरू होने जा रही है. इसका समापन 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर दर्शन यमला पूजन के साथ होगा. सनातन धर्म के लोगों को एकजुट करने के लिए यह पदयात्रा निकाली जा रही है.

पदयात्रा दिल्ली से शुरू होगी: बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की पद यात्रा 7 नवंबर से दिल्ली छत्तरपुर दिल्ली सिक्का ठानी शक्तिपीठ मंदिर से शुरू होगी. 150 किलोमीटर की अवधि 10 दिनों में पैदल यात्रा धीरेंद्र शास्त्री अपने लाखों समर्थकों सनातन धर्म हिंदुओं के साथ शुरू करने जा रहे हैं. श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन दर्शन करने के बाद 16 नवंबर को यमुना पूजन के साथ पदयात्रा का समापन किया जाएगा.

संतों ने दिया आशीर्वाद: पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने बुधवार को हजारों साधु संतों से अक्षत महोत्सव कार्यक्रम में आशीर्वाद लिया. यह पदयात्रा सनातन धर्म के लोगों को जोड़ने और हिंदुओं को जागृत करने, गाय राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने, यमुना शुद्धिकरण के लिए निकाली जा रही है.

अक्षत महोत्सव का शुभारंभ: पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने सैकड़ों साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए पद यात्रा के लिए अक्षत महोत्सव का शुभारंभ किया. गांव, देहात, मोहल्ले, गली, चौराहों पर उनके समर्थकों की टुकड़ी बनाकर लोगों को पीले चावल देकर अक्षत महोत्सव का शुभारंभ किया.

16 नवंबर को वृंदावन में समाप्त होगी पदयात्रा: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यात्रा पूरी शालीनता और सांस्कृतिक गरिमा के साथ निकाली जाएगी. दस दिवसीय यह पदयात्रा लगभग 150 किलोमीटर लंबी होगी. पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचकर समाप्त होगी. यह यात्रा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैचारिक आंदोलन भी है.

