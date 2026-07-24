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बिसाहू दास महंत के नारे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाने की कोशिश जारी, राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही- महंत दंपति

जांजगीर चांपा में अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बिसाहु दास महंत की 48 पुण्यतिथि कार्यक्रम में चरण दास महंत और ज्योत्सना महंत शामिल हुए.

Mahant couple IN janjgir champa
बिसाहु दास महंत जांजगीर चांपा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 12:05 PM IST

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जांजगीर चांपा: अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बिसाहु दास महंत नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के पिता है. जांजगीर चांपा में उनकी 48 पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने चरणदास महंत और बहू और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत पहुंचे. इस दौरान बड़ी संख्या में विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने बिसाहु दास महंत की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर बिलासपुर से आए नन्हे कलाकार तनिष्क वर्मा ने कबीर भजन भी पेश किया.

कौन है बिसाहु दास महंत

बिसाहु दास महंत अविभाजित मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज और प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे. वे 1952 से 1977 तक लगातार 6 बार विधायक रहे. वे मध्यप्रदेश में कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री भी रहे. उन्हें छत्तीसगढ़ क्षेत्र के विकास का स्वप्नदृष्टा और 'बांगो बांध परियोजना' का शिल्पकार भी माना जाता है.

जांजगीर में चरणदास महंत (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिसाहु दास महंत ने दिया था छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाने का नारा

पुण्यतिथि कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं. आजादी के बाद से ही काम हो रहा है. पिछड़ापन दूर करने की कोशिश हुई. किसानों को पानी पहुंचाने का काम हुआ. गांव को जोड़ने का काम हुआ. सबसे ज्यादा यहां सभी के दिलों को जोड़ने का काम हुआ. महंत ने कहा कि जांजगीर, रायगढ़, में अलग ही मिठास है. पिता जी अक्सर बताते थे कि गरीब का बच्चा किस तरह से आगे बढ़ सकता है. पलायन के कारण इस क्षेत्र की जनता को क्या क्या भुगतना पड़ा ये सब पिता जी जानते थे. उन्होंने इस क्षेत्र के मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए मिनीमाता बांगो नहर परियोजना से जोड़ा और जांजगीर चांपा को विकसित करने का एक शुरुआत की.

Janjgir champa
बिसाहु दास महंत की 48 पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

"जनता की सेवा को समर्पित महंत परिवार"

वहीं कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने अपने ससुर बिसाहु दास महंत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की. कहा कि बाबूजी को उनके जाने के 48 साल बाद भी याद किया जा रहा है, ये उनकी लोकप्रियता के ही कारण है. जिस तरह से बाबू जी ने सभी को साथ लेकर क्षेत्र के विकास गाथा लिखी, उन्होंने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का जो स्लोगन दिया आज साकार हो गया है. महंत परिवार लगभग 80 साल से जनता की सेवा करता आया है और आगे भी करता रहेगा. ज्योत्सना महंत ने कहा कि हम बिसाहु दास महंत के परिवार से है, ये गर्व की बात है और पूरा परिवार उन्ही के दिखाए रास्ते पर चल रहा है.

ज्योत्सना महंत ने वर्तमान राजनीति पर कहा कि पहले की राजनीति बहुत अच्छी थी. निस्वार्थ सेवा करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, सब साथ मिलकर चलते थे, आज वह स्थिति नहीं है.

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