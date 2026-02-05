ETV Bharat / state

बिहार के इस मठ की दुकान से शराब का धंधा करने का आरोप, महंत ने दी सफाई

पटना: राजधानी पटना के बाकरगंज स्थित बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी में गुरुवार को एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. प्रेस वार्ता में ठाकुरबाड़ी के प्रमुख महंत जय नारायण दास, सचिव तुलसी दास समेत कई मठों के मठाधीश और साधु-संत मौजूद रहे. इस दौरान मठ प्रशासन ने हाल में हुई पुलिस छापेमारी और हथियार-शराब बरामदगी मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की.

मठ की दुकान से शराब का धंधा करने के आरोप पर सफाई: महंत जय नारायण दास ने बताया कि 2 फरवरी 2026 की शाम पुलिस ने ठाकुरबाड़ी मठ के बगल में स्थित तिरुपति पान भंडार नामक दुकान में छापेमारी की थी. इस कार्रवाई में पुलिस ने दो हथियार और शराब बरामद की थी और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि चूंकि यह दुकान मठ की संपत्ति है, इसलिए पूरे मामले को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही थी, जिसे दूर करना जरूरी था.

"जिस दुकान में छापेमारी हुई, वह मठ की है और उसे पहले किराये पर राम अवतार साव को दिया गया था. बाद में राम अवतार साव ने बिना अनुमति दुकान को गौतम साव को दे दिया और फिर गौतम साव ने उसे किसी अन्य व्यक्ति को चलाने के लिए दे दिया. सब बिना आधिकारिक स्वीकृति के किया गया."- जय नारायण दास, महंत, ठाकुरबाड़ी

बाबा भीखम दास ठाकुरबाड़ी में PC (ETV Bharat)

मठ प्रशासन ने उठाया सख्त कदम: उन्होंने बताया कि मठ की ओर से राम अवतार साव से लगातार किराया मांगा जा रहा था, लेकिन वे भुगतान करने के पक्ष में नहीं थे. आरोप है कि दुकान को ऐसे लोगों को दे दिया गया, जो कपड़े के कारोबार की आड़ में अवैध गतिविधियां चला रहे थे. इसे गंभीरता से लेते हुए मठ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.