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बिहार के मंदिर में मिला महंत का शव

मृतक की शिनाख्त महावीर दास के रूप में हुई है. बताया जाता है कि महंत महावीर दास लंबे समय से इसी मंदिर परिसर में रह रहे थे. वह मंदिर की देखरेख करने के साथ पूजा-पाठ भी करते थे. वह मंदिर परिसर में अकेले रहते थे.

ऐसे में उनकी मौत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. सुबह मंदिर का दरवाजा नहीं खुला और पूजा-पाठ शुरू नहीं हुआ तो स्थानीय लोगों को संदेह हुआ. लोगों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो मंदिर परिसर के अंदर महंत का शव फर्श पर पड़ा था. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

सूचना मिलने पर सिकंदरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. थाना प्रभारी राकेश मोहन ने बताया कि मंदिर परिसर में महंत का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. मंदिर का गेट अंदर से बंद था और शव फर्श पर पड़ा मिला. मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

''पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए FSL टीम को सूचना दी है. टीम के पहुंचने के बाद घटनास्थल की जांच और साक्ष्य संकलन किया जाएगा. फिलहाल पुलिस बीमारी, जहरीले पदार्थ के सेवन और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. हत्या की आशंका समेत सभी बिंदुओं पर पुलिस की जांच जारी है. ''- राकेश मोहन, थाना प्रभारी

पिछले कुछ महीनों से तबीयत थी खबर

पंडित रंजीत नारायण तिवारी ने बताया कि सुबह महंत की मौत की जानकारी मिली. महावीर दास लंबे समय से मंदिर में रहकर धार्मिक कार्यों में लगे हुए थे. पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और उनका इलाज भी चल रहा था. हालांकि, उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है. किसी व्यक्ति से विवाद की बात भी सामने नहीं आई है.

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