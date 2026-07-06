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चित्रकूट वाल्मीकि आश्रम को लेकर दो पक्ष आमने-सामने; आश्रम पहुंचने से पहले पूर्व महंत गिरफ्तार

बता दें कि बीते 6 महीने से चित्रकूट के लालापुर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में महंत और स्थानीय लोगों के बीच कई विवाद सामने आए. इसमें कभी आश्रम के आसपास के रहने वाले लोगों और दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो कई बार महंत के खिलाफ प्रदर्शन हुए और मामला भी दर्ज हुआ.

इस बीच जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना नितिन उपाध्याय दर्जनों महिलाओं के साथ आश्रम पहुंचीं थी. उन्होंने कहा कि भरतदास को महंत पद से हटाया जा चुका है, इसलिए उन्हें आश्रम में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. महिलाओं ने नए महंत की नियुक्ति की मांग करते हुए भरतदास के संभावित आगमन का विरोध किया.

इससे पहले भरतदास ने सोशल मीडिया पर आश्रम पहुंचकर अखंड ज्योति जलाने का दावा किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया. आश्रम परिसर में PAC सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई.

पूर्व महंत बाबा भरतदास को गनिवा चौकी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने रविवार शाम करीब 5:30 बजे हिरासत में ले लिया. प्रशासन द्वारा आश्रम न जाने की हिदायत के बावजूद भरतदास लालापुर स्थित वाल्मीकि आश्रम की ओर जा रहे थे. मुखबिर तंत्र और तकनीकी निगरानी के आधार पर उन्हें रास्ते में रोककर निगरानी में लिया गया.

चित्रकूट: वाल्मीकि आश्रम में संभावित विवाद को टालने के लिए पूर्व महंत बाबा भरतदास को आश्रम पहुंचने से पहले पुलिस ने हिरासत में ले लिया. सोशल मीडिया पर उनके ऐलान के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा. जय बजरंग सेना की महिलाओं ने विरोध जताया, जबकि पूरे क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई.

विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया जब महिलाओं के खिलाफ कथित महंत द्वारा बयानबाजी की गई. पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने महिलाओं के पर की गई अभद्र टिप्पणी का विरोध किया. तब इन्हीं भरतदास महाराज द्वारा उनकी माताजी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां सोशल मीडिया में की गईं. मामला तूल पकड़ते ही कई सामाजिक संगठन और महिलाओं के संगठन आश्रम के महंत के विरोध में उतर आए.

पूर्व कैबिनेट मंत्री पीडी चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय और पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद आश्रम के ट्रस्ट को भंग कर दिया गया और ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा भरतदास को ट्रस्ट से अलग कर दिया गया था. परशुराम जयंती के बाद से बाबा भरतदास आश्रम से बाहर हैं.

उन्होंने 5 जुलाई को आश्रम पहुंच कर अखंड ज्योति जलने का आह्वान सोशल मीडिया पर किया. इसका विरोध जय बजरंग सेवा की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना नितिन उपाध्याय ने किया. उनके साथ पहुंची सैकड़ों महिलाओं ने भी विरोध जताया. प्रशासन ने शांति व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल आश्रम के चारों तरफ हो तैनात कर दी थी.

महंत भरतदास ने अपने गिरफ्तारी के बाद कहा कि सोशल मीडिया में लगातार दी जा रही चुनौती को देखते हुए वह वाल्मीकि आश्रम पहुंच रहे थे. उन्होंने दूसरा कारण यह भी बताया कि आगामी 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद चित्रकूट में आगमन है. वाल्मीकि आश्रम आध्यात्मिक पर्यटन की धरोहर है. इसमें कई विकास कार्य किया जा रहे हैं.

उन्होंने आश्रम के संबंध में बताया कि यह महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जिन्हें पहले कोई नहीं जानता था. यह आश्रम भरतदास की वजह से प्रसिद्ध हुआ है. वहीं, जय बजरंग सेना की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना नितिन उपाध्याय ने कहा कि बाबा दास द्वारा महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जाएंगी.

उन्हें आश्रम से बाहर निकाल दिया गया है. अगर वह यहां आते हैं तो हम महिलाएं उनका पुरजोर विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि जल्द ही आश्रम में किसी योग्य महंत की नियुक्ति की जाए. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सतर्कता बरती जा रही है.

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