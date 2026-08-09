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नागौर: श्रद्धालुओं पर तलवार से हमला करने वाले महंत की संदिग्ध मौत, दो दिन पहले जेल से रिहा हुए थे

महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ( ETV Bharat Nagore )

नागौर: जिले के मुंडवा में श्रद्धालुओं पर तलवार से हमला करने के मामले में गिरफ्तार एक महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महंत का शव पीपल के पेड़ के पास मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. महंत महज दो दिन पहले ही जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. दो दिन पहले जेल से बाहर आए थे: मारवाड़ मूंडवा थानाधिकारी देवलाल विश्नोई ने बताया कि महंत को कुछ समय पहले श्रद्धालुओं पर तलवार से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस घटना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. बाद में अदालत से जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आ गया था. हालांकि, रिहाई के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत की खबर सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. इसे भी पढ़ें- बाड़मेर: झाक मठ के मठाधीश का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच