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नागौर: श्रद्धालुओं पर तलवार से हमला करने वाले महंत की संदिग्ध मौत, दो दिन पहले जेल से रिहा हुए थे

श्रद्धालुओं पर तलवार से हमला करने के आरोपी महंत मनोहरपुरी की जेल से छूटने के दो दिन बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (ETV Bharat Nagore)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2026 at 4:08 PM IST

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नागौर: जिले के मुंडवा में श्रद्धालुओं पर तलवार से हमला करने के मामले में गिरफ्तार एक महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. महंत का शव पीपल के पेड़ के पास मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. महंत महज दो दिन पहले ही जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया.

दो दिन पहले जेल से बाहर आए थे: मारवाड़ मूंडवा थानाधिकारी देवलाल विश्नोई ने बताया कि महंत को कुछ समय पहले श्रद्धालुओं पर तलवार से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस घटना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. बाद में अदालत से जमानत मिलने पर वह जेल से बाहर आ गया था. हालांकि, रिहाई के कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत की खबर सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं.

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जांच में जुटी पुलिस: थानाधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने पीपल के पेड़ के पास एक व्यक्ति का शव देखा. करीब जाकर देखने पर उसकी पहचान महंत के रूप में हुई. इसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक तौर पर मौत के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

थानाधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है. फिलहाल पुलिस इस मामले को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मानकर जांच कर रही है. थानाधिकारी ने बताया कि महंत की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है, इसका खुलासा जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. ग्रामीणों के अनुसार शनिवार शाम तक धुणे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन रविवार सुबह यह घटना सामने आई.

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