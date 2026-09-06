ETV Bharat / state

बिहार में महानंदा एक्सप्रेस डिरेल, इंजन समेत 3 कोच पटरी से उतरे

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय-दानापुर रेलखंड पर आज रविवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया. यहां सुबह करीब 4 बजे आरा रेलवे स्टेशन पर 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस डिरेल हो गई. यह ट्रेन आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर पहुंचने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो रही थी.

दिल्ली की जगह सासाराम लाइन चली ट्रेन

परिचालन के दौरान सिग्नल में तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण ट्रेन दिल्ली की जगह सासाराम लाइन की ओर चली गई. गलत लाइन पर जाने के बाद स्टेशन से करीब 200 मीटर आगे अप लाइन में ट्रेन डिरेल हो गई.

महानंदा एक्सप्रेस (ETV Bharat)

स्लीपर कोच डिरेल

शुरुआती जानकारी के अनुसार ट्रेन का इंजन, एसएलआर और एच-1 कोच पटरी से उतर गए, हालांकि रेलवे का कहना है कि स्लीपर कोच का केवल एक पहिया उतरा है. इस घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बहाली का काम शुरू कर दिया. राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है.