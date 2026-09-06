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बिहार में महानंदा एक्सप्रेस डिरेल, इंजन समेत 3 कोच पटरी से उतरे

आरा स्टेशन पर महानंदा एक्सप्रेस डिरेल हो गई है. इस घटना में ट्रेन के3 कोच पटरी से नीचे उतर गए.

Train Derailed
महानंदा एक्सप्रेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2026 at 8:17 AM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय-दानापुर रेलखंड पर आज रविवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया. यहां सुबह करीब 4 बजे आरा रेलवे स्टेशन पर 15483 अलीपुरद्वार जंक्शन-दिल्ली महानंदा एक्सप्रेस डिरेल हो गई. यह ट्रेन आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर पहुंचने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो रही थी.

दिल्ली की जगह सासाराम लाइन चली ट्रेन

परिचालन के दौरान सिग्नल में तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण ट्रेन दिल्ली की जगह सासाराम लाइन की ओर चली गई. गलत लाइन पर जाने के बाद स्टेशन से करीब 200 मीटर आगे अप लाइन में ट्रेन डिरेल हो गई.

Train Derailed
महानंदा एक्सप्रेस (ETV Bharat)

स्लीपर कोच डिरेल

शुरुआती जानकारी के अनुसार ट्रेन का इंजन, एसएलआर और एच-1 कोच पटरी से उतर गए, हालांकि रेलवे का कहना है कि स्लीपर कोच का केवल एक पहिया उतरा है. इस घटना के तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बहाली का काम शुरू कर दिया. राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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महानंदा एक्सप्रेस का पहिया पटरी से उतरा (ETV Bharat)

दिल्ली-हावड़ा रूट प्रभावित

महानंदा एक्सप्रेस के डिरेल होने से मुख्य दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. इस रूट पर चलने वाली वंदे भारत, विभूति एक्सप्रेस, गांधीधाम और कैपिटल एक्सप्रेस जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रास्ते में फंस गई हैं.

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महानंदा एक्सप्रेस डिरेल (ETV Bharat)

जांच में जुटी टीम

इसके अलावा इंटरसिटी, गरीब रथ, पैसेंजर और उधना एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है. फिलहाल रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर मौजूद है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

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