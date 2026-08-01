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महानदी जल विवाद का जल्द निकलेगा समाधान,कटघोरा डोंगरगढ़ रेललाइन से होगा फायदा:तोखन साहू

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू पहुंचे शहर कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन को मिली मंजूरी.

MAHANADI WATER DISPUTE
महानदी जल विवाद पर तोखन साहू (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 2:19 PM IST

3 Min Read
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बिलासपुर: केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर पहुंचे. कार्यकर्त्ताओं ने उनका पूरे जोश के साथ स्वागत किया. तोखन साहू ने कटघोरा डोंगरगढ़ रेल लाइन को लेकर खुशी जताई. वहीं महानदी जल विवाद के जल्द समाधान को लेकर भरोसा जताया. उन्होंने सीएम हाउस घेराव और रेल प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा.

कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना से मिलेगा लाभ-तोखन साहू

रेलवे प्रोजेक्ट पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री, रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ को एक बड़ी सौगात दी है. कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति से बिलासपुर,तखतपुर,मुंगेली,डोंडी,पंडरिया,कवर्धा,राजनांदगांव और डोंगरगढ़ सहित पूरे क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. इस रेल लाइन के बनने से आवागमन आसान होगा.उद्योग-धंधों को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार भी अधिक सुगम होगा.वर्षों से देखा जा रहा एक बड़ा सपना अब साकार होने जा रहा है.

महानदी जल विवाद पर मंत्री का बयान

तोखन साहू ने कहा कि महानदी जल विवाद लंबे समय से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच चला आ रहा है. इस विषय पर हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से चर्चा की. उनकी पहल पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई, जिसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला.दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चा हुई है. हमें विश्वास है कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा.केंद्र,छत्तीसगढ़ और ओडिशा तीनों जगह भाजपा की सरकार है.ट्रिपल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ हर समस्या का समाधान करने के लिए काम कर रही है.

कांग्रेस पर निशाना साधा

कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है.जिस भी राज्य में चुनाव हो रहे हैं, जनता उन्हें लगातार जवाब दे रही है, इसलिए वह केवल धरना-प्रदर्शन और घेराव की राजनीति कर रही है, लेकिन जनता सब समझती है. जहां तक कटघोरा–डोंगरगढ़ रेल परियोजना का सवाल है, भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में इस परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ.यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित थी, लेकिन राज्य सरकार के रवैये के कारण जॉइंट वेंचर की सहयोगी कंपनियों ने हाथ पीछे खींच लिए.

तोखन साहू ने कहा कि हमने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया कि केंद्र और राज्य सरकार की इक्विटी बढ़ाकर इस परियोजना को पूरा किया जाए.इस पर सकारात्मक निर्णय हुआ है और अब परियोजना आगे बढ़ेगी.कांग्रेस ने वर्षों तक इसे रोके रखा.यदि उनकी मंशा होती तो लंबे समय पहले यह रेल लाइन बन सकती थी.भाजपा ही प्रदेश के विकास और जनता के हित में काम कर रही है.

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