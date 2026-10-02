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बड़े विमान हादसे को टालने वाले भारतीय पायलट स्मित मच्छर के लिए महामृत्युंजय जाप, जल्द स्वस्थ होने की कामना की

रोजगारेश्वर महादेव मंदिर में विशेष प्रार्थना : इस बीच जयपुर के रोजगारेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने कैप्टन स्मित मच्छर के लिए विशेष महामृत्युंजय जाप किया. मंदिर में भगवान शिव का पूजन किया गया और मंत्रोच्चार के साथ स्मित के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की गई. श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव से कामना की है कि स्मित मच्छर जल्द पूरी तरह स्वस्थ हों और अपने परिवार के बीच लौटें. साथ ही उनके स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के लिए भी प्रार्थना की गई. आयोजन के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से महामृत्युंजय मंत्र और ॐ नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना की.

शहरवासी भारत शर्मा ने बताया कि एक सच्चे और वीर हिंदुस्तानी ने पूरे विश्व में एक संदेश दिया है कि एक सच्चा हिंदुस्तानी किस तरह का होता है. वो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की रक्षा कर सकता है. कप्तान स्मित इस घटनाक्रम में घायल हो गए थे. ऐसे में उनकी लंबी आयु और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शहर वासियों के साथ आराधना कर रहे हैं. सभी ने महादेव से प्रार्थना की है कि कैप्टन स्मित मच्छर को शीघ्र आरोग्य मिले और वे पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच लौटें.

स्मित के स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव का पूजन-अभिषेक (ETV Bharat jaipur)

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घायल होने के बावजूद नहीं छोड़ा हौसला : 30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव के लिए रवाना हुई थी. बोइंग 737 मैक्स 8 विमान में 174 यात्री सवार थे. सऊदी अरब के ऊपर उड़ान के दौरान कॉकपिट में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर उनके ओमानी को-पायलट ने कथित तौर पर हमला कर दिया. घटना के बाद विमान ने तेजी से ऊंचाई खोई और आपात स्थिति पैदा हो गई. उपलब्ध फ्लाइट-ट्रैकिंग जानकारी के मुताबिक विमान ने करीब 30 सेकंड में लगभग 14 हजार फीट की ऊंचाई खो दी थी. हमले में स्मित मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की. दरवाजा खुलने के बाद विमान में मौजूद यात्रियों और क्रू के सदस्य कॉकपिट तक पहुंचे और हमलावर को काबू करने में मदद की. इसके बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक में आपातकालीन लैंडिंग कराई गई.

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सऊदी अरब से अबूधाबी शिफ्ट किए गए स्मित : घटना के बाद सामने आए वीडियो में घायल कप्तान को विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क लगाए और खून से लथपथ अवस्था में देखा गया. एक यात्री और डेंटिस्ट ने उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता देने की कोशिश की. हमले के बाद स्मित मच्छर को पहले सऊदी अरब के तबुक स्थित अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. इसके बाद उन्हें आगे के इलाज और रिकवरी के लिए अबूधाबी के अस्पताल में शिफ्ट किया गया. भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. स्मित की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और वे अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं.