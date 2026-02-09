ETV Bharat / state

2 महीने में ही महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरि महाराज की जूना अखाड़े में वापसी, जानें क्यों हुआ था निष्कासन

जांच समिति ने इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करने पर पाया कि उनके विरुद्ध लगाए गए कतिपय आरोप भ्रामक और तथ्यहीन हैं. जांच समिति की संस्तुति के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संरक्षक महंत हरी गिरी महाराज के निर्देश पर महा मंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरि महाराज का निष्कासन समाप्त कर उन्हें सम्मान पूर्वक अखाड़े में शामिल कर लिया गया है. श्रीमंत मोहन भारती महाराज ने बताया कि महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरि महाराज की अखाड़े में उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान के अनुरूप वापिसी हो गई है.

इस प्रकरण की जांच हेतु अंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरी गिरी महाराज के निर्देश पर वरिष्ठ सभापति महंत प्रेमगिरी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ सभापति महंत उमाशंकर भारती, महामंत्री महंत महेश पुरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत नारायण गिरी और महंत निरंजन भारती को शामिल किया गया.

हरिद्वार: श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर श्रीमहंत यतींद्रानंद गिरि महाराज का निष्कासन समाप्त कर दिया गया है. जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष महंत मोहन भारती महाराज ने बताया कि पिछले दिनों कतिपय अखाड़ा विरोधी गतिविधियों और बयानबाजी के कारण महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरि महाराज को अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया था.

महामंडलेश्वर यतींद्रानंद गिरि महाराज की जूना अखाड़े में वापसी का पत्र (PHOTO- juna akhara)

हरिद्वार के आश्रम में हुई बैठक के बाद हुआ था निष्कासन: नवंबर 2025 में हरिद्वार के देवपुरा चौक स्थित एक आश्रम में साधु संतों की बैठक हुई थी. इस बैठक में कई आश्रम और मठ मंदिरों के साधु संत शामिल हुए थे. इस दौरान साधु संतों ने 2027 अर्द्धकुंभ मेले की व्यवस्थाओं में शामिल न होने पर नाराजगी व्यक्त की थी. इतना ही नहीं, अधिकारियों पर भी साधु संतों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए गए थे. वीडियो वायरल होने के बाद श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने उन्हें और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि को निष्कासित कर दिया था. उन पर 2027 के हरिद्वार अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विवादित बयानबाजी और अखाड़े की गरिमा के विरुद्ध गतिविधियों के आरोप थे. हालांकि अभी स्वामी प्रबोधानंद गिरि की अखाड़े में वापसी नहीं हुई है लेकिन यतींद्रानंद गिरि को फिर से अखाड़े में शामिल कर लिया गया है.

सीएम धामी समेत कई नेता हुए थे कार्यक्रम में शामिल: स्वामी यतींद्रानंद गिरी प्रसिद्ध संत हैं. जीवनदीप आश्रम के नाम से उनका रुड़की में आश्रम भी है. हिंदूवादी संत के रूप में उनके तीखे बयान सुर्खियों में रहते हैं. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते नवंबर में ही रुड़की के जीवन दीप आश्रम में आयोजित पांच दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के समापन में भाग लिया. इस मौके पर उन्होंने कन्या पूजन भी किया था. लेकिन अर्द्धकुंभ 2027 में शामिल न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करना, उन्हें भारी पड़ गया था. अखाड़े से निकाले जाने के साथ ही उनकी पुलिस सिक्योरिटी को भी वापस ले लिया गया था.

