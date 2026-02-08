ETV Bharat / state

महामंडलेश्वर यतींद्र आनंद गिरी बोले- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वैधानिक तौर पर शंकराचार्य नहीं

महामंडलेश्वर यतींद्र आनंद गिरी महाराज ने कहा कि जब पट्टाभिषेक होगा, तब हम सभी उन्हें शंकराचार्य मान लेंगे.

महामंडलेश्वर यतींद्र आनंद गिरी.
महामंडलेश्वर यतींद्र आनंद गिरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 9:17 AM IST

कानपुर: शहर में आयोजित हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होने आए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतींद्र आनंद गिरी महाराज ने समसामयिक मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. महामंडलेश्वर ने ज्योतिषपीठ विवाद, शंकराचार्य की पदवी और वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक हलचलों पर अपनी बेबाक राय रखी. उन्होंने साफ कहा कि समाज को बांटने वाली नीतियों के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए.

प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के विवाद पर उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जी मेरे मित्र हैं, लेकिन पालकी से ही गंगा जी जाने की उनकी जिद उचित नहीं थी. मैं उसका समर्थन नहीं करता.

महामंडलेश्वर यतींद्र आनंद गिरी. (Video Credit: ETV Bharat)

प्रशासन ने भी गलत किया: उन्होंने कहा कि प्रशासन ने भी संतों और बटुकों के साथ जो व्यवहार किया, वह घोर निंदनीय है. इस घटना में वह षड्यंत्रकारी सफल हो गए जो चाहते थे कि सनातन के संत आपस में ही भिड़ जाएं. इसमें थोड़ी समझदारी अविमुक्तेश्वरानंद को भी दिखानी चाहिए थी.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने या न होने के विवाद पर महामंडलेश्वर ने कहा कि शास्त्र सम्मत होना अलग बात है, लेकिन वैधानिक रूप से अभी वह शंकराचार्य नहीं हैं. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है.

वह स्वामी स्वरूपानंद के वरिष्ठ शिष्य जरूर हैं, लेकिन जब तक अधिकृत रूप से 'पट्टाभिषेक' नहीं हो जाता, तब तक उन्हें शंकराचार्य कहना कानूनन सही नहीं है. हम भारत के संविधान को मानते हैं. जब उनका पट्टाभिषेक होगा, तब अखाड़े और समाज उन्हें जगद्गुरु शंकराचार्य के नाते पूर्ण आदर देगा.

UGC नियम मूर्खतापूर्ण: यूजीसी के हालिया मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह सरासर मूर्खतापूर्ण है. देश में कोई इसकी मांग नहीं कर रहा है, फिर भी इसे थोपा जा रहा है. मुगलों के आने से पहले हमारे समाज में जातिसूचक शब्द नहीं थे. रामायण और महाभारत काल में भी यह नहीं था.

मुगलों ने हमें बांटा और अब सरकारें भी वही कर रही हैं. जिसे 'सवर्ण समाज' कहा जा रहा है, वह अपने दम पर खड़ा है, वह सरकार से भीख नहीं मांग रहा. भाजपा का वोटर और आर्थिक सहयोगी यही समाज है. फिर भी ऐसे कानून लाए जा रहे हैं. समाज को तोड़ने वाले कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए.

