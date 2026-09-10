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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण; महामंडलेश्वर बोले- "गुंडागर्दी, दादागिरी चलने वाली नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के सीएम"

सहारनपुर : कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के विवाद के बीच हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानन्द गिरि गुरुवार को सहारनपुर पहुंचे. उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन से मुलाकात की. उन्होंने दावा किया कि कलेक्ट्रेट परिसर पहले पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, लेकिन कार्रवाई के बाद प्रशासनिक परिसर को सुरक्षित किया गया है. उन्होंने कहा कि यहां गुंडागर्दी, दादागिरी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं.

हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कलेक्ट्रेट प्रशासनिक कार्यों के लिए है, किसी भी तरह की व्यापारिक गतिविधि के लिए नहीं. उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में कार्रवाई के बाद सामने आई कुएं जैसी संरचना को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा इसे हिंदू धार्मिक परंपराओं से जोड़ते हुए कहा कि कुएं का हिंदू सामज में धार्मिक महत्व माना जाता है.

उन्होंने दावा कि इसी कुएं के उपर मस्जिद का निर्माण किया गया था और पूरे मामले की जांच होनी चाहिये. उन्होंने कहा कि एसएसपी से बातचीत में उन्हें जानकारी मिली है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. कुएं की स्थिति और उससे जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है. चूंकि जांच अभी जारी है, इसलिए पुलिस की ओर से इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है.

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर स्वामी प्रबोधानन्द ने कहा कि प्रशासन ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कार्रवाई की है. उन्होंने दूसरे पक्ष के जमीन पर अधिकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जमीन वास्तव में वक्फ बोर्ड की थी तो संबंधित पक्ष को अदालत के सामने उसके दस्तावेज पेश करने चाहिए थे.