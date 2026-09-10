सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण; महामंडलेश्वर बोले- "गुंडागर्दी, दादागिरी चलने वाली नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के सीएम"
हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानन्द गिरि गुरुवार को सहारनपुर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:13 PM IST
सहारनपुर : कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के विवाद के बीच हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानन्द गिरि गुरुवार को सहारनपुर पहुंचे. उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन से मुलाकात की. उन्होंने दावा किया कि कलेक्ट्रेट परिसर पहले पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, लेकिन कार्रवाई के बाद प्रशासनिक परिसर को सुरक्षित किया गया है. उन्होंने कहा कि यहां गुंडागर्दी, दादागिरी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं.
हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कलेक्ट्रेट प्रशासनिक कार्यों के लिए है, किसी भी तरह की व्यापारिक गतिविधि के लिए नहीं. उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में कार्रवाई के बाद सामने आई कुएं जैसी संरचना को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा इसे हिंदू धार्मिक परंपराओं से जोड़ते हुए कहा कि कुएं का हिंदू सामज में धार्मिक महत्व माना जाता है.
उन्होंने दावा कि इसी कुएं के उपर मस्जिद का निर्माण किया गया था और पूरे मामले की जांच होनी चाहिये. उन्होंने कहा कि एसएसपी से बातचीत में उन्हें जानकारी मिली है कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. कुएं की स्थिति और उससे जुड़े तथ्यों की भी जांच की जा रही है. चूंकि जांच अभी जारी है, इसलिए पुलिस की ओर से इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है.
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर स्वामी प्रबोधानन्द ने कहा कि प्रशासन ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद कार्रवाई की है. उन्होंने दूसरे पक्ष के जमीन पर अधिकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि जमीन वास्तव में वक्फ बोर्ड की थी तो संबंधित पक्ष को अदालत के सामने उसके दस्तावेज पेश करने चाहिए थे.
उन्होंने कहा कि भारत संविधान और कानून से चलता है. यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि यहां गुंडागर्दी, दादागिरी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं. उन्होंने कहा कि अब तक पूरे भारत में ऐसा मुख्यमंत्री हुआ नहीं. उन्होंने कहा कि आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह नियम कानून का पालन कराते हैं.
उन्होंने योगी आदित्यनाथ को देश का अद्वितीय मुख्यमंत्री बताते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना की. उन्होंने कहा कि यदि किसी को प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति है तो वह हाईकोर्ट जा सकता है और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है. उन्होंने यहां तक कहा कि अगर किसी के पास पाकिस्तान या बांग्लादेश जाने का किराया नहीं है तो वह उनसे पैसे ले सकता है.
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