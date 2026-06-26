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मुजफ्फरनगर पहुंचे महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरि; बोले- "भगवान राम 100 करोड़ लोगों की आस्था का विषय हैं"

महामंडलेश्वर ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की.

स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने मंदिर में विधि विधान से पूजा-अर्चना की.
स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने मंदिर में विधि विधान से पूजा-अर्चना की. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:44 PM IST

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मुजफ्फरनगर : महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित शिव मंदिर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंदिर में विधि विधान से पूजा-अर्चना की. उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुखद और गंभीर मामला बताया.


महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने कहा कि यदि राम मंदिर में दान की गई वस्तुओं में गड़बड़ी हुई है तो यह भारत के सबसे बड़े अपराधों में से एक माना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि भगवान राम 100 करोड़ लोगों की आस्था का विषय हैं. उन 100 करोड़ के घर पर हमला किया है और उन्होंने हमला किया है जिनको वहां पर रखा गया था.

उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, यदि उन्हीं पर सवाल उठ रहे हैं तो यह अत्यंत गंभीर विषय है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में खामोश नहीं है. राज्य सरकार द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है. आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि अन्य से पूछताछ जारी है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संत समाज ने भी आवाज उठाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.

महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने मांग की कि ट्रस्ट को राम मंदिर को दान में मिली प्रत्येक वस्तु का सार्वजनिक विवरण जारी करना चाहिये. किस श्रद्धालु ने क्या दान दिया, वह वस्तु मंदिर में कहां उपयोग की गई या सुरक्षित रखी गई, इसकी जानकारी पारदर्शिता के साथ सामने लाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ट्रस्टियों का मौन रहना, चुप रहना बहुत ज्यादा दुखद है और अत्यधिक दुखद है. उन्होंने कहा कि हमारे देश में नैतिकता का जमाना रहा है.

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उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी उदाहरण दिया. उन्होंने ट्रस्टियों को बिना देर करे हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को टेकओवर कर लेना चाहिये. वहां रिसीवर बैठाना चाहिये. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

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