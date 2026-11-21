कुंभ से पहले नया अखाड़ा में आपसी खींचतान, करौली शंकर महाराज ने महामंडलेश्वर पद से दिया त्याग पत्र
21 नवंबर शनिवार शाम को करौली शंकर महाराज ने हरिद्वार के मिश्री मठ में प्रेस वार्ता कर अपने इस्तीफे की घोषणा की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 21, 2026 at 6:29 PM IST
हरिद्वार: कुंभ मेले से पहले पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण में अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है. अखाड़े के महामंडलेश्वर करौली शंकर महाराज ने महामंडलेश्वर पद से त्यागपत्र देने का ऐलान किया है. अखाड़ा अध्यक्ष श्रीमहंत धुनी दास को भेजे पत्र में उन्होंने अखाड़े की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आपसी खींचतान, तानाशाही, मुकदमेबाजी और निजी हितों के लिए संपत्तियों के कथित दोहन के आरोप लगाए हैं. उनके इस फैसले से संत समाज में भी चर्चा तेज हो गई है.
21 नवंबर शनिवार शाम को करौली शंकर महाराज ने हरिद्वार के मिश्री मठ में प्रेस वार्ता की, तभी उन्होंने त्यागपत्र के संबंध में जानकारी दी. करौली शंकर महाराज ने कहा कि उन्हें पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण में महामंडलेश्वर के रूप में सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों ने उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए विवश कर दिया.
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अखाड़े के पदाधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप: करौली शंकर महाराज का कहना है कि जिस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े में महामंडलेश्वर पद प्राप्त किया था, वो उद्देश्य साकार नहीं हो पाया. वहां पर सुबह शाम पूजा के बाद इतिश्री हो जाती है. धर्म और समाजहित के कार्य नहीं होते. उन्होंने आरोप लगाया कि अखाड़े के पदाधिकारियों के बीच आपसी खींचतान और तानाशाही का माहौल है. पंजाब के लोगों को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व और उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण विवाद बढ़ा और मामला आपसी मुकदमेबाजी तक पहुंच गया.
अखाड़े की संपत्तियों को लेकर भी किया खुलासा: करौली शंकर महाराज ने आरोप लगाया कि आपसी विवाद के चलते अखाड़े की पंचायती व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, जिन उद्देश्यों को लेकर महापुरुषों ने अखाड़े की स्थापना की थी, उनकी पूर्ति के बजाय निजी हितों के लिए अखाड़े की संपत्तियों का कथित शोषण और दोहन किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात अखाड़े की मूल परंपराओं और उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हैं. करौली शंकर महाराज ने अखाड़े की धार्मिक गतिविधियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने अपने पत्र में दावा किया कि अखाड़े में ध्यान साधना और पूजा पाठ जैसी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां पूरी तरह बंद हो चुकी हैं. ऐसे में अखाड़े की स्थापना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है.
अखाड़ा अध्यक्ष को भेजा त्याग-पत्र: उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और अपने स्वतंत्र आध्यात्मिक एवं सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महामंडलेश्वर पद छोड़ने का निर्णय लिया है. उन्होंने अखाड़ा अध्यक्ष से त्याग-पत्र स्वीकार कर पद से जुड़े सभी दायित्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया है.
करौली शंकर महाराज के इस इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो किसी अन्य अखाड़े से जुड़ सकते हैं. हालांकि अभी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है. उन्होंने केवल इतना कहा कि अपने सामाजिक संगठनों को साथ लेकर वो दिव्य और भव्य कुंभ बनाएंगे.
बता दें कि करौली शंकर महाराज महानिर्वाणी गुट वाली अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक भी हैं. अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अखाड़ों और अखाड़ों के अंदरूनी विवादों और खींचतान को खत्म करने का बीड़ा उठाया था, वो अपने ही अखाड़े के विवाद को खत्म नहीं कर सके और इसी बीच त्याग-पत्र की घोषणा कर डाली.
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