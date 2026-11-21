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कुंभ से पहले नया अखाड़ा में आपसी खींचतान, करौली शंकर महाराज ने महामंडलेश्वर पद से दिया त्याग पत्र

करौली शंकर महाराज ( ETV BHARAT )

21 नवंबर शनिवार शाम को करौली शंकर महाराज ने हरिद्वार के मिश्री मठ में प्रेस वार्ता की, तभी उन्होंने त्यागपत्र के संबंध में जानकारी दी. करौली शंकर महाराज ने कहा कि उन्हें पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्वाण में महामंडलेश्वर के रूप में सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों ने उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए विवश कर दिया.