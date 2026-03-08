ETV Bharat / state

राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं- बंगाल सरकार के रवैया पर किन्नर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने जताया ऐतराज

लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, किन्नर समाजसेवी ( Etv Bharat )